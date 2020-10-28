Фото ГКНБ

Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) сообщила о задержании заместителя начальника ГУОБДД.

По данным следствия, задержанный получал взятки, чтобы устроить на работу кандидатов в Службу патрульной милиции. Также следователи считают, что он брал деньги с работающих сотрудников, чтобы продвинуть их по службе.

Все материалы по делу зарегистрировали в ЕРПП по статье «Получение взятки». Задержанного доставили в СИЗО ГКНБ. Госкомитет продолжает следствие, чтобы найти причастных к коррупционной схеме.