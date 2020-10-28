Республиканский штаб по COVID-19 сообщил в телеграме о запуске нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы в Бишкеке. Еще две такие же экспериментальные быстровозводимые больницы нового типа по распоряжению правительства строятся в Нарыне и Оше.

Бишкекский корпус возвели за счет средств Фонда социального партнерства по развитию регионов. На строительство по всем стандартам для инфекционных больниц и оснащение всем необходимым оборудованием вплоть до техники для контроля за состоянием пациентов, потратили 77,5 млн сомов.

В больнице на 100 мест готовы принять первых больных с COVID-19 уже сегодня, в том числе и тяжелых: 30 коек отведены под реанимацию.

«В новом корпусе РКИБ установлены мобильный рентген-аппарат, 10 аппаратов ИВЛ, 20 аппаратов для вентиляции легких под давлением, 62 устройства насыщения кислородом, 3 дефибриллятора, более 38 аппаратов для инфузионной терапии, свыше 26 индивидуальных мониторинга состояния пациентов и 1 портативный аппарат УЗИ», — отмечают в штабе.

Когда пандемия спадет, в корпусе будут лечиться не только больные COVID-19: ожидается, что здание прослужит не менее 50 лет.

Больницу в Бишкеке начали строить 25 июля и обещали достроить «в кратчайшие сроки»: экс-премьер Кубатбек Боронов поручил сделать это за месяц. Но к началу сентября она так и не открылась: строители не справились с заданием.

После публикации фотографий со стройплощадки пользователи сети сравнили ее с «коровником» и «стойлом для овец». Боронов же на брифинге 8 сентября отреагировал на возмущение людей и заявил, что темпы строительства и вид больницы «критиковать немного неправильно».