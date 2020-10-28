Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли 2 пациента с COVID-19 – по одному в Бишкеке и Джалал-Абадской области.
Всего за весь период пандемии в Кыргызстане скончались уже 1 138 человек.
За сутки в стране выявили 538 новых случаев заражения COVID-19:
- Бишкек — 139;
- Ош — 23;
- Чуйская область — 40;
- Ошская область — 52;
- Таласская область — 25;
- Нарынская область — 17;
- Иссык-Кульская область — 31;
- Джалал-Абадская область — 86;
- Баткенская область — 125.
За все время пандемии в республике выявили 57 276 случаев заражения коронавирусом.
Из больниц и стационаров за сутки были выписаны 414 пациентов. За весь период с выздоровлением выписали 48 637 пациентов.
На данный момент от коронавируса в больницах лечатся 3 479 пациентов. Еще 3 488 пациентов находятся на амбулаторном лечении.
Среди медработников выявили 5 случаев заражения COVID-19:
- Бишкек — 1;
- Ошская область — 3;
- Баткенская область — 1.
Всего за все время пандемии в республике выявили 3 602 случая заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 302 медработника.
Ранее минздрав сообщил о смерти 84 медработников, вызванных осложнениями COVID-19.
Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».