Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли 2 пациента с COVID-19 – по одному в Бишкеке и Джалал-Абадской области.

Всего за весь период пандемии в Кыргызстане скончались уже 1 138 человек.

За сутки в стране выявили 538 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 139;

Ош — 23;

Чуйская область — 40;

Ошская область — 52;

Таласская область — 25;

Нарынская область — 17;

Иссык-Кульская область — 31;

Джалал-Абадская область — 86;

Баткенская область — 125.

За все время пандемии в республике выявили 57 276 случаев заражения коронавирусом.

Из больниц и стационаров за сутки были выписаны 414 пациентов. За весь период с выздоровлением выписали 48 637 пациентов.

На данный момент от коронавируса в больницах лечатся 3 479 пациентов. Еще 3 488 пациентов находятся на амбулаторном лечении.

Среди медработников выявили 5 случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 1;

Ошская область — 3;

Баткенская область — 1.

Всего за все время пандемии в республике выявили 3 602 случая заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 302 медработника.

Ранее минздрав сообщил о смерти 84 медработников, вызванных осложнениями COVID-19.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».