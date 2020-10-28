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Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли 2 пациента с COVID-19 – по одному в Бишкеке и Джалал-Абадской области.

Всего за весь период пандемии в Кыргызстане скончались уже 1 138 человек.

За сутки в стране выявили 538 новых случаев заражения COVID-19:

  • Бишкек — 139;
  • Ош — 23;
  • Чуйская область — 40;
  • Ошская область — 52;
  • Таласская область — 25;
  • Нарынская область — 17;
  • Иссык-Кульская область — 31;
  • Джалал-Абадская область — 86;
  • Баткенская область — 125.

За все время пандемии в республике выявили 57 276 случаев заражения коронавирусом.

Из больниц и стационаров за сутки были выписаны 414 пациентов. За весь период с выздоровлением выписали 48 637 пациентов.

На данный момент от коронавируса в больницах лечатся 3 479 пациентов. Еще 3 488 пациентов находятся на амбулаторном лечении.

Среди медработников выявили 5 случаев заражения COVID-19:

  • Бишкек — 1;
  • Ошская область — 3;
  • Баткенская область — 1.

Всего за все время пандемии в республике выявили 3 602 случая заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 302 медработника.

Ранее минздрав сообщил о смерти 84 медработников, вызванных осложнениями COVID-19.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».

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