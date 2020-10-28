И.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров в программе «Ала-Тоо 24» ответил на заявление экс-главы Совбеза Кенешбека Дуйшебаева о том, что аресты Камчы Кольбаева и Райымбека Матраимова — это «театрализованное шоу».

По словам Жапарова, Кенешбек Дуйшебаев на протяжении 30-40 лет работает в силовых структурах и имеет звание генерала.

«За это время внесли ли те преступники, которых он задержал, хоть тыйын в госбюджет? Пусть даже их задержания — это шоу и спектакль. Принесли они хоть какую-то пользу государству? Я бы посоветовал для начала это у него спросить», — сказал премьер.

Он добавил, что снял его с должности, так как Дуйшебаев должен понести ответственность за события, которые произошли в 2010 году.

«Во-первых, Кенешбек Дуйшебаев — человек пенсионного возраста. Во-вторых, у него нет морального права быть главой Совета безопасности. Он должен ответить по апрельским и июньским событиям 2010 года. В тот момент он стоял во главе Совбеза. Это будет расследоваться. Это человек, который должен понести ответственность», — сказал Жапаров.

Театрализованное шоу

Ранее Кенешбек Дуйшебаев, 15 октября назначенный на должность секретаря Совета безопасности, покинул этот пост. На эту должность и.о. президента Садыр Жапаров назначил Рыскелди Мусаева.

После ухода с поста секретаря Совета безопасности Кенешбек Дуйшебаев раскритиковал новую власть в интервью изданию Kaktus.media.

Он заявил, что криминалитет «продолжает чувствовать себя вольготно», и назвал объявленные меры по борьбе с коррупцией «театрализованным шоу». По его словам, несмотря на наличие журналистских расследований и фактов, ни одно ведомство не возбуждало уголовные дела на Райымбека Матраимова.

«А недавно он [Матраимов] был доставлен в ГКНБ и отпущен. Они на весь мир заявили, что он был отпущен и начал выплачивать деньги. Возникают естественные вопросы – когда и кем на него были возбуждены дела? Кто установил экономический ущерб с его стороны в 2 млрд сомов? На основании чего ему предъявлены обвинения и он начал выплачивать [деньги]? При этом Садыр Жапаров заявил, что он лично принимал решение выпустить его под подписку о невыезде. Но кто давал ему эти полномочия?», – задался вопросами бывший секретарь Совбеза.

По его словам, есть оперативная информация о том, что горсуд выпустит на свободу известного преступного авторитета Камчы Кольбаева, чье задержание было «широко разрекламировано».

«Его должны выпустить, в противном случае криминальный мир намеревается потребовать от власти исполнения взятых на себя обязательств», – рассказал Дуйшебаев.

Задержания Кольбаева и Матраимова

Криминальный авторитет Камчы Кольбаев был задержан в Бишкеке 22 октября у спортклуба «Авангард». В ГКНБ заявили, что Кольбаев задержан «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». Он обвиняется в «Создании преступной организации или участии в ней», начато досудебное производство. По решению суда, Кольбаев водворен в СИЗО ГКНБ «до окончания следствия».

Главного фигуранта расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов — Райымбека Матраимова задержали 20 октября сотрудники ГКНБ. В ту же ночь его отпустили из здания Первомайского суда, так как он решил сотрудничать со следствием.

В ГКНБ заявили, что Матраимов согласился возместить ущерб в 2 млрд сомов до конца ноября и уже перевел на счет государства 80 млн сомов.

Матраимова задержали по возбужденному делу о коррупции на таможне после того как ГКНБ возглавил соратник Садыра Жапарова — Камчыбек Ташиев. Кроме того, силовики заявляли, что выявлено 40 человек, которые могут быть причастны к коррупции на таможне и входят в окружение Матраимова.