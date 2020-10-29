Фракция «Онугуу — Прогресс» предложила кандидатуру бывшего главы Центризбиркома Акылбека Сариева в качестве члена Центризбиркома. В ЦИК освободилось место после добровольного ухода Атыр Абдрахматовой 16 октября. Парламент одобрил ее заявление 28 октября.

Ранее издание Kaktus.media написало, что Сариев займет это вакантное место в ЦИК, однако в интервью «Азаттыку» он сказал, что пока нет официального решения об этом.

«Некоторые СМИ пишут, что меня назначили вместо Атыр Абдрахматовой, а некоторые вообще сделали из меня председателя. Пока все это не является правдой. Я не знаю, поддержит Жогорку Кенеш мою кандидатуру или нет. Нужно признать, что не все депутаты ко мне относятся позитивно. Поэтому пока рано говорить о назначении, выдвижение кандидатуры еще не означает назначение», — уточнил Сариев.

Сариев уже состоял в ЦИК в 2002-2008 годах, а в 2010-2011 годах он возглавлял комиссию. Она формируется по квотам от трех структур: от президента, парламентской коалиции большинства и парламентской оппозиции.

При утверждении нового состава ЦИК в июле 2011 года Сариев заявил, что новые члены «еще не сформированной комиссии» мешают действующим членам работать. Он сказал, что новые члены «партизанским методом проникли» в здание комиссии и пытались «нелицеприятным» способом сменить руководство ЦИК. В итоге Сариев ушел из комиссии.

Уход Абдрахматовой

Атыр Абдрахматова решила снять с себя полномочия члена Центризбиркома, так как считает, что ответственность за произошедшие волнения 5 октября полностью лежит на членах ЦИК.

«Мы все знаем, что одним из требований народа в эти дни была люстрация всех должностных лиц, госорганов, сотрудников и лиц, имеющих отношение к прошедшим выборам и их обновление. И это в первую очередь касается ЦИК. Понимая всю гражданскую и моральную ответственность перед своим народом, на основании закона “Об избирательных комиссиях” добровольно слагаю свои полномочия члена ЦИК», — написала она в заявлении.

Абдрахматова заявила, что парламентские выборы от начала и до конца прошли с многочисленными нарушениями со стороны Центризбиркома.

«Отдельные партии могли мобилизовать избирателей и манипулировать со списками избирателей по форме №2. Кроме того, не соблюдались равные права политпартий при регистрации кандидатов и агитации», — считает Абдрахматова.

Также Абдрахматова отметила, что ЦИК не приняла меры по фактам подкупа голосов и использования админресурса, не утвердила границы избирательных участков и прикрывала бездействие правоохранительных органов под разными предлогами.

До выборов Атыр Абдрахматова перед коллегами поднимала вопрос о форме № 2, обнаружив аномально много перерегистрированных кыргызстанцев, и настаивала на том, что необходимо рассмотреть вопрос о границах избирательных участков.

Кроме того, Абдрахматова критиковала коллег за бездействие, в частности председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову.

5 октября в Бишкеке прошел многочисленный митинг несогласных с итогами выборов, прошедших днем ранее. Мирный митинг перерос в столкновения с силовиками, один человек умер. Протестующие захватили Белый дом.

Политический кризис в стране привел к отставке президента Сооронбая Жээнбекова. Премьер-министром и исполняющим обязанности президента стал Садыр Жапаров.

Теперь членам ЦИК предстоит провести четыре голосования кыргызстанцев: досрочные выборы президента, референдум по форме правления, выборы в парламент и местные кенеши.