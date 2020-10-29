Начальник муниципального предприятия «Бишкексвет» Айбек Чодонов сообщил, что 28 октября в ведомство пришли четверо сотрудников ГКНБ, чтобы встретиться с руководством.

Чодонов сказал, что не знает, для чего они приходили, так как он в это время был на митинге возле мэрии Бишкека. По его мнению, сотрудники ГКНБ хотели успокоить коллектив предприятия, чтобы они не выходили на митинги.

Ранее в мэрии произошли очередные кадровые перестановки. По информации пресс-службы мэрии, Нариман Тюлеев больше не первый вице-мэр столицы. Его место занял Алмаз Бакетаев, который ранее уже работал на этом посту.

Кроме этого, в мэрии появился новый вице-мэр. Должность заняла Айжан Чыныбаева, кандидатка от партии «Бир Бол» на парламентских выборах 2020 года.

Перестановки и увольнения

Вокруг мэрии Бишкека после ухода мэра Азиза Суракматова разгорелся не один скандал. За его кресло боролись несколько человек, в том числе экс-мэр Нариман Тюлеев, которого на время назначили первым-вице-мэром, и член партии «Мекенчил» Торохан Жунусбеков.

В итоге место и.о. мэра Бишкека занял Балбак Тулобаев, который ушел с должности руководителя аппарата мэрии столицы, чтобы стать полпредом Иссык-Кульской области и теперь вернулся обратно.

Однако после прихода Тулобаева митинги и скандалы не утихли: в первый день своего назначения он уволил вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. По его словам, он отказывается работать с обвиняемыми в коррупции.

При этом после увольнения Мозгачева рассказала, что Тулобаев распространяет недостоверную информацию о том, что вице-мэры «ушли по собственному желанию и бросили город».

По её словам, их вынудили освободить свои должности, добавив, что отстранение Абдылдаева было «некорректным и некрасивым» решением со стороны Тулобаева и по этой причине она приняла решение написать заявление на увольнение.

Кроме этого, Мозгачева сообщила, что после того, как она дала интервью журналистам, ей начали поступать угрозы.

«У него есть опыт заказных дел, у него очень много знакомых в правоохранительных органах, следственных. Я знаю, на кого он заказывал дела, как заказывал, как потом людей мучали, когда ему нужны места. И сейчас он этим угрожает», — рассказала она.

Позже у здания мэрии собрались протестующие, которые требовали вернуть вице-мэров на свои места и дать им работать. Среди них была и советница мэра Гуля Алмамбетова, которая также выступала против увольнения вице-мэров.

Она рассказала, что обратилась к Тулобаеву с вопросами о том, почему были уволены вице-мэры, на что и.о. мэра не смог ответить. Позже и саму Алмамбетову сняли с должности советницы мэра.

После этого сотрудники муниципальных предприятий, в частности «Бишкексвета» и «Теплоэнерго», вышли на митинг к мэрии с требованием вернуть вице-мэров на свои посты.