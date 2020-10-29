Бывший мэр города Ош Мелис Мырзакматов 27 октября вылетел в Турцию по личным делам. Об этом написали несколько СМИ со ссылкой на его близких.

«Он уехал на время по своим делам. Скоро вернется. Мелисбек Жоошбаевич — свободный человек и может передвигаться как внутри страны, так и за ее предалами», — сказали люди из его окружения.

Источники издания «Vesti.kg» сообщили, что Мырзакматов вернется через девять дней.

Мырзакматов проживал на территории Турции с 2014 года и вернулся в Ош в ночь на 7 октября. Экс-мэр вернулся в Кыргызстан после того, как недовольные результатами парламентских выборов захватили здание Белого дома.

Мелис Мырзакматов был мэром Оша в 2009-2013 годах. В конце 2013 года Мырзакматов вышел на митинг в поддержку экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова — он был арестован по обвинению в коррупции. Тогдашний премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев сперва призвал Мырзакматова к тому, чтобы тот не выходил за рамки полномочий, а через два дня уволил его.

По словам самого Мырзакматова, причина увольнения была в том, что он открыто противостоял действующим властям в лице президента Алмазбека Атамбаева и его пропрезидентской партии социал-демократов.

Увольнение политика спровоцировало новую волну митингов в Оше, но сам бывший мэр призвал своих сторонников к спокойствию и попросил их разойтись по домам.

Позже против Мырзакматова возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий при строительстве эстакадного моста в центре Оша — его обвиняли в нецелевой растрате 27 млн сомов. Сам Мырзакматов говорил, что готов ответить «за каждый тыйын».

В 2014 году Мырзакматов попытался вернуться на должность мэра, однако депутаты горкенеша проголосовали за «провластного кандидата» — Айтмамата Кадырбаева. Мырзакматов был вынужден бежать из страны, а в 2015 году его заочно приговорили к 7 годам лишения свободы.

После возвращения Мырзакматова в Ош он сообщал, что провел переговоры с рядом влиятельных политиков — среди них были Асылбек Жээнбеков и Искендер Матраимов.

Спустя время приговор в отношении Мырзакматова был пересмотрен — Ошский горсуд полностью оправдал его. Ошский областной и Верховные суды оставили это решение в силе — судебные заседания трех инстанций прошли в течение четырех дней.