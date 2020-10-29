Новый министр образования Алмазбек Бейшеналиев на заседании правительства 29 октября предложил открыть школы со второй четверти для обычного обучения. Информацию об этом подтвердил «Клоопу» пресс-секретарь минобраза Ильгиз Султанов.

Ведомство направило в Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом прошение о возобновлении оффлайн-обучения. Министр образования планирует обеспечить санитарно-эпидемиологические условия на деньги, сэкономленные от горячего питания в школах из-за того, что дети учились дома.

«Средства, которые предназначены на школьное питание, находятся на счету минфина. Мы просим на эти деньги купить дезинфицирующие средства для школ», — передает слова Бейшеналиева информагентство 24.kg.

Пресс-секретарь минобразования рассказал, что если Штаб и минздрав разрешат, то школы будут открывать поэтапно и исходя из локальной эпидситуации в районах.

«Если в регионе будет мало заразившихся коронавирусом, то мы начнем открывать учебные заведения. Если их много, то нет. Все решения зависят от Штаба и Санэпидназора», — сказал Султанов.

По его словам, школьники начнут ходить в школу в три этапа: сначала пойдут ученики 2-5 классов, затем ученики выпускных 9 и 11 классов, и, если эпидситуация останется без изменений, в школу вернутся ученики 6-8 и 10 классов.

Вторая четверть в школах Кыргызстана начнется на третьей неделе ноября — 10 или 11 числа. Школьники 2-6 классов должны были вернуться к обычному обучению еще 6 октября, но минздрав отменил свой приказ из-за народных волнений 5 октября после парламентских выборов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в связи с резким увеличением зараженных по всему миру, заявил, что ближайшие несколько месяцев пандемии будут очень трудными, и призвал закрыть школы.

За время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 57 798 случаев заражения COVID-19, как минимум 1 139 человек скончались от его последствий. При этом количество новых заражений начало резко увеличиваться — последние три дня регистрируется более 500 случаев.

Дистанционное обучение

Дети обучаются, не выходя из дома, ещё с четвертой четверти прошлого учебного года. Тогда министерство образования разработало специальную программу, по которой должны были обучаться школьники. Однако, такая методика обучения выявила много недостатков.

Родители жаловались, что обучающий видеоматериал, разработанный ведомством не понятен для школьников, сайты и мобильные приложения с учебной программой плохо или вовсе не работали. В регионах ситуация намного сложнее. У детей не было возможности обучаться из-за отсутствия необходимых гаджетов и интернета.

Исследование подтвердило, что часть родителей применяет насилие, чтобы дети учились. Пока в школы допустили только первоклассников.