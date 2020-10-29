В пресс-службе аппарата президента 29 октября сообщили, что у премьер-министра и и.о. президента Садыра Жапарова появился своей пресс-секретарь. Им стала телеведущая Галина Байтерек. Соответствующий указ уже подписал Садыр Жапаров.

Ранее Байтерек работала ведущей программ на государственном телеканале ОТРК. Она также выдвигала свою кандидатуру на пост руководителя ОТРК, однако тогда руководителем стал Жайнак Усен уулу.

До Байтерек основным пресс-секретарем Жапарова выступал Дастан Дуйшекеев.

Ранее издание Kaktus.media обратилось к нему, чтобы узнать, какие из многочисленных профилей в соцсетях под именем «Садыр Жапаров» являются официальными.

Дуйшекеев ответил, что единственным официальным аккаунтом Жапарова является одна из страниц, но какая именно – не сообщил.

По словам Дуйшекеева телеграм-канал, где публикуются сообщения от Жапарова, тоже не является официальным.

«Только личный аккаунт в Facebook есть. Как будет сделана пометка «официально», вам будет ясно», – сказал он.

Он также не ответил, кто входит в медиакоманду Садыра Жапарова.