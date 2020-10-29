29 октября прошло первое заседание кабмина, буквально накануне давшего присягу. Премьер — он же и.о. президента — Садыр Жапаров назвал главные задачи правительства и говорил о конституционной реформе.

Жапаров сказал, что страна находится в тяжелой ситуации — нужно принять меры и помочь бизнесу.

«Мы должны обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса, инвесторов, обеспечить им стабильное ведение бизнеса», — сказал он и поставил пять задач, которыми должна озаботиться «государственная политика».

Поддержка малого, среднего бизнеса и защита инвесторов;

Поддержка бюджета;

Поддержка экспортно-импортных операций;

Цифровизация секторов;

Сокращение административных барьеров и упрощение процедур ведения бизнеса.

Чтобы решить эти задачи, был разработан план действий правительства, а министр экономики Санжар Мукабетов заявил, что его принятие «обеспечит поддержку бизнеса».

Усилить меры поддержки бизнеса поручили и минфину. Также министерство попросили внести «конкретные меры» по выплате госдолга. Оказать поддержку предприятиям попросили и минсельхоз. А от минтранса попросили принять «конкретные меры» для борьбы с коррупцией в дорожном секторе — за 2020 года было возбуждено несколько дел по фактам коррупции на сотрудников этого ведомства.

Бороться с коррупцией попросили и погранслужбу.

Помимо борьбы с коррупцией, предложения «конкретных мер» и поддержки бизнеса министерствам дали и другие задачи — те, которыми они итак должны заниматься. Это борьба с коронавирусом у минздрава, обеспечение порядка на границах у погранслужбы и обеспечение внутреннего рынка продукцией для минсельхоза. Жапаров заявил, что министры несут за неисполнение «персональную ответственность».

Хотя Жапаров и дал распоряжения бороться с коррупцией, он заявил, что ее искоренение невозможно без конституционных реформ.

«Борьба с коррупцией проходит очень сложно. Сначала нужно провести конституционную реформу, изменить систему правления, иначе искоренить коррупцию невозможно. Но мы делаем все, что в наших силах. Почему во всем мире зарабатывают на таможне, а у нас нет дохода? На строительство дорог брали огромные кредиты, но почему у нас плохие дороги? В мире есть наркобароны, а у нас энергобароны», — сказал он.