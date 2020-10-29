Депутат парламента Дастан Бекешев в своем подкасте «Мысли народного депутата» заявил, что новые поправки в Уголовный кодекс, которые предложил Садыр Жапаров, таят в себе большие риски.

По его словам, заседание парламента 28 октября закончилось тем, что депутаты стали расходиться после того, как «пачками» рассмотрели законопроекты.

«Я успел с ними со всеми ознакомиться, есть весьма интересные законопроекты. Об одном из них я вам расскажу сейчас: грядет у нас великое расчехление», – сказал депутат.

По словам Бекешева, в Уголовный кодекс вносятся поправки, по которым планируется пополнить республиканский бюджет за 60 дней.

«В принципе, это идея Садыра Жапарова – он хочет сделать «кустурканский», то есть заставить вырыгать все, что раньше воровали или воруют сейчас. Я думаю, что у него намерения благие, но в законе это пишется таким образом: если человека посадили в СИЗО по статьям «Незаконное предпринимательство», «Уклонение от налогов», «Контрабанда», «Коммерческий подкуп», «Коррупция» и т. д., если этот человек в СИЗО решил сотрудничать со следствием – он уплачивает ущерб», – объяснил он.

Он привел примеры, как поправки могут работать в будущем. Если подозреваемый нанес ущерб в 100 тысяч сомов, он возмещает эту сумму. Если при этом он проходит по статье «Коррупция», то сумма выплаты ущерба увеличивается в три раза. То же касается и других уголовных статей – прописываются разные суммы ущерба.

«И эти нормы будут действовать 60 дней. У Садыра Жапарова интересная программа, как за 60 дней выжать со многих людей в пользу бюджета. Но, конечно, 29 декабря он будет уже кандидатом в президенты и скажет: видите, как я, условно, 200 человек заставил вырыгать то, что когда-то они съели, и наш бюджет пополнился на 30 млрд сомов – для этого все это и делается», – отметил депутат.

Дастан Бекешев опасается, что правоохранительные органы станут злоупотреблять этой нормой закона и будут оказывать давление на бизнесменов.

«Допустим, поймают какого-нибудь человека, который занимался бизнесом, и скажут:»Ты уклонялся от налогообложения», быстро начнут его расчехлять по этому законопроекту. Естественно, никому не хочется сидеть в СИЗО», – отметил он.

По словам нардепа, каждый согласится на то, чтобы оплатить ущерб и «идти домой». Он добавил, что несмотря на «благие намерения», есть очень большие риски и угрозы по этому законопроекту.

Экономическая амнистия

Премьер-министр и исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров 21 октября объявил экономическую амнистию. Тогда он отметил, что для ее проведения в кратчайшие сроки будет подготовлена правовая база.

«Цели амнистии: пополнить госбюджет, в том числе изыскать дополнительные ресурсы; возвратить капиталы, ранее незаконно вывезенные за пределы, в том числе, в оффшорные зоны; вывести теневые ресурсы бизнес-сообщества в правовое русло; создать равные условия для предпринимательства; достичь положительных макроэкономических показателей; найти средства для поддержания экономики страны в кратчайшие сроки; обеспечить выплаты внешнего долга страны», – заявил он.

Глава правительства отметил, что за последние 30 лет во многих отраслях «процветали системные коррупционные схемы». Он заявил, что дает 30 дней коррупционерам, бывшим и нынешним чиновникам, руководителям ведомств, таможенникам, финансистам, а также предпринимателям, уклоняющимся от уплаты налогов, чтобы они добровольно вернули незаконно нажитые средства в государственную казну.

Против тех, кто не воспользуется такой возможностью, «будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом».

«Я обещаю, мы установим капитал каждого из вас, где бы он не находился. Экономическая амнистия будет применена всего один раз, другой возможности не будет! Поэтому Вам следует хорошенько подумать и воспользоваться этой возможностью», – подчеркнул Жапаров.

Он также пообещал неприкосновенность заявленного имущества и доходов, конфиденциальность и освобождение от всех видов наказаний для тех, кто решит воспользоваться экономической амнистией.