29 октября в Нур-Султане глава кыргызского МИДа Руслан Казакбаев встретился с казахским премьером Аскаром Маминым. Казакбаев попросил Мамина рассмотреть возможность оказания Кыргызстану финансовой помощи. О том же Казакбаев говорил и на встрече с главой казахского МИД Мухтаром Тлеуберди.

По информации МИД, финансовая помощь необходима Кыргызстану для поддержания бюджета страны и обеспечения продовольственной безопасности.

Также у Казахстана попросили помочь с медикаментами и средствами защиты для Минздрава.

«В завершении встречи стороны договорились в ближайшее время организовать двусторонние встречи на высшем и высоком уровне, в том числе в рамках участия в многосторонних мероприятиях», — сообщает МИД.

Также за время визита в Казахстан Казакбаев провел переговоры с компанией «Казах Экспорт» о взаимной торговле — казахская сторона была недовольна погромами на «Каз Минералз Бозымчак», «Джеруй», «Джамгыр» и «Вертекс Голд Компани», произошедшими на первой неделе октября, после протестов, приведших в Бишкеке к захвату Белого дома.

Руслан Казакбаев возглавил МИД 15 октября 2020 года. За полмесяца своей работы он уже встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Встреча произошла после того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «видит смысл» в приостановке финпомощи Кыргызстану, пока в стране не стабилизируется политическая ситуация. Казакбаев на встрече с Лавровым обсуждал тему предоставления Кыргызстану льготного кредита.