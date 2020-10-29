Административный суд Бишкека удовлетворил иск «Клоопа» к минюсту. «Клооп» просил суд отменить приказ ведомства, который используется для того, чтобы не выдавать журналистам копии документов о компаниях. Это осложняет работу журналистов по расследованиям. Суд признал приказ минюста недействительным.

Адвокат «Клоопа» Фатима Якупбаева заявила на заседании суда, что минюст не имел права выносить приказ, который запрещает выдавать данные о компаниях. Кроме того, по ее словам, приказ был принят внезапно — раньше минюст предоставлял эту информацию, а с середины 2019 года перестал.

«Мы не знаем, с чем это связано. Мы считаем, что здесь есть место избирательного подхода к «Клоопу» из-за резонансных расследований. Мы считаем, что есть место нарушения законодательства. Мы просим суд отменить приказ минюста», — заявила она.

Якупбаева предоставила суду документы, которые подтверждают, что ранее минюст предоставлял «Клоопу» копии о регистрации, перерегистрации компаний и другие данные.

Кроме того, Якупбаева подчеркнула, что журналистов не интересует, кто где живёт, а также паспортные данные владельцев компаний. Журналистам нужна информация об уставном капитале фирм, но даже в этом случае они получают отказ.

Представитель минюста Жанара Замирбек кызы настаивала на том, что минюст не выдает документы о компаниях, потому что должен охранять персональные данные. Кроме того, по ее словам, минюст и не должен выдавать документы о компаниях, так как такая услугу не предусмотрена.

«Когда требуется предоставление информации — ответ формирует минюст, а когда требуется копия документов — минюст не может их выдать. Это другая госуслуга», — заявила представитель ведомства.

Судья задалась вопросом о том, почему минюст до середины 2019 года выдавал документы «Клоопу», а затем перестал.

«Насколько я поняла, минюст считает, что место проживания это персональные данные? Но раньше вы выдавали документы с такими данными. Так ответьте мне на вопрос, что вам мешает сейчас предоставлять? Почему? На основании чего? Вы раньше законы по другому толковали? Или были какие-то нормативно-правовые акты?» — спросила судья.

На что представитель минюста ответила, что раньше могли выдаваться документы, потому что сотрудники не выполняли свои обязанности надлежащим образом.

«Раньше были просто поручения правительства о защите персональных данных. Могут быть такие моменты, что иногда выдавались данные, когда сотрудники, которые их выдавали, исполняли свои обязанности не надлежащим образом», — сказал она.

В результате суд встал на сторону «Клоопа» и вынес решение о признании приказа минюста недействительным.

Как это было: