Тилек Токтогазиев посетил завод «Кайынды Кант».

Министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев сообщил о возможном повышении цены на сахар. По его словам, повлияли на цены тарифы на железнодорожные перевозки.

«Необходимо срочно рассмотреть вопрос установления тарифа на перевозки через железнодорожные пути на уровне 5 тыс. 250 сомов, как было раньше. Сейчас тариф повышается до 28 тыс. 750 сомов, это может удорожить сахар на 4 сома 33 тыйына», — сказал он.

Токтогазиев утверждает, что поднял тему на первом заседании нового кабмина. Сам Токтогазиев только накануне принес присягу вместе со своими коллегами. Хотя впервые о желании возглавить минсельхоз Тилек Токтогазиев, тогда еще бизнесмен-аграрник, сообщил в мае 2019 года. Тогда он обещал провести в сельскохозяйственном секторе.

Железнодорожную сферу в Кыргызстане в последнее время сотрясают коррупционные скандалы. Финпол сообщил о задержании начальника Управления грузовых перевозок и коммерческой работы «Кыргыз Темир Жолу» по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Ранее были задержаны несколько его коллег — всех подозревают в незаконном распиле на металлолом железнодорожных вагонов. «Кыргыз Темир Жолу» подтвердил, что вагоны были распилены, однако госпредприятие настаивают, что они были списаны, «стопроцентно изношены» и разрешение на уничтожение вагонов было.

Ранее, в июне, были задержаны четыре человека из бывшего и действовавшего руководства«Кыргыз темир жолу», а также представитель компании-поставщиков. Их подозревали в «мошенничестве в особо крупном размере».

Задержание было произведено в рамках дела о получении откатов при госзакупках.

Судебная экспертиза и аудит Счетной палаты установила, что государству был нанесен «значительный материальный ущерб».