Новость будет обновляться.

В центральной и восточной частях Бишкека 29 октября отключили электричество. Об этом стали сообщать горожане в социальных сетях.

Позже подачу электричества восстановили, однако не во всех частях города, и периодически его снова отключают. Кроме электричества, горожане сообщают и об отключении отопления и воды.

В «Северэлектро» сообщили, что причиной отключения электричества стала упавшее напряжение на высоковольтной подстанции.

«Сейчас часть Бишкека переключена на другую линию. Восточную часть столицы тоже в скором времени переключат. Ведутся работы по выявлению неполадок и восстановлению энергоснабжения города», — сообщили в компании.

Пресс-секретарь ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева сообщила в фейсбуке, что точную информацию об отключении пока выясняют.