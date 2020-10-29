Министр образования Алмазбек Бейшеналиев на встрече с ректорами медицинских ВУЗов сообщил, что Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список и не рекомендует своим гражданам поступать в них.

По данным министерства, причина в том, что 90% пакистанцев, выпустившихся из ВУЗов Кыргызстана, не могут сдать обязательный медицинский экзамен в Пакистанском медицинском совете. Кроме того, в Пакистане их дипломы не признаются.

В ведомстве отметили, что, по мнению руководства, сложившаяся ситуация связана с низким качеством подготовки специалистов.

«Абсолютное большинство вузов не прошли международную аккредитацию, в то время как заинтересованность в качественной подготовке иностранных студентов по медицинским направлениям должна быть в приоритете самих вузов», — отметили в ведомстве.

В Минобрнауки отметили, что будет усилен лицензионный контроль за деятельностью вузов, особенно по медицинским направлениям, так как ситуация «негативно влияет на инвестиционный климат КР, в частности, на экспорт образования».

Министр Бейшеналиев призвал вузы ужесточить входные требования к пакистанским студентам, чтобы повысить общие показатели успеваемости. Он также поручил ВУЗам решить проблемы своих иностранных студентов, повысить качество образования и провести международную аккредитацию.

В случае невыполнения поставленных задач лицензия вуза будет пересмотрена.

Ректоры учебных заведений также обсудили варианты предложить Пакистану пересмотреть черный список и исключить из него те ВУЗы, которые в 2016 году были рекомендованы Пакистанским медицинским советом.

По их мнению, пакистанская сторона может создать новую независимую комиссию с целью оценки предоставляемых вузами услуг, а сами ВУЗы – сгруппировать вузы зависимости от соответствия требованиям постепенно вывести их из черного списка.