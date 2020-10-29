Бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, который сейчас сидит в СИЗО-1, написал заявление в адрес нового руководства страны. Близкий соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которого даже называли его «правой рукой», считает, что «назначение Садыра Жапарова премьер-министром и обретением статуса и. о. президента КР породило в народе надежду на лучшее».

«Медовый период народного ликования заканчивается быстро, а проблем, которые новая власть должна решать, много. Слишком тяжелое наследство оставил Сооронбай Жээнбеков», — считает Ниязов.

Ниязов заявил, что готов помочь Жапарову и его команде. Он предложил свои идеи, которые помогут «объединению прогрессивных сил для выхода из кризиса и возвращения Кыргызстана на путь устойчивого развития». Вот что советует Ниязов:

Независимость от мнения силовых структур;

Диалог и взаимодействие с политическими силами;

Пересмотр всех политических преследований за 30 лет, причем силами независимых юристов, экспертов, журналистов.

Сам Ниязов отмечает, что хотел бы в будущем заниматься правозащитной деятельностью и помогать неправосудно осужденным: у него есть «комплекс мер и предложений, которые помогут устранить беззаконие».

История Ниязова

Ниязов — близкий соратник бывшего президента Атамбаева и неофициально считался его «правой рукой», когда тот занимал пост главы страны. Вместе с его бывшим водителем Икрамжаном Илмияновым Ниязов занимал после ухода с должности главы рукаппарата звание советника президента на общественных началах. Уходя с поста президента, Атамбаев назвал Ниязова «хорошим визирем» и наградил орденом «Манас», как и Илмиянова.

На выборах в 2017 году Ниязов возглавлял предвыборный штаб Сооронбая Жээнбекова (того самого, который оставил Жапарову тяжелое наследство). Атамбаев открыто поддерживал Жээнбекова на выборах президента в 2017 году. Когда Жээнбеков попал в кресло президента, Ниязов стал его советником, а потом и занял пост главы рукаппарата президента.

После чего разразился скандал: редакция Kloop.kg и шведские цифровые криминалисты нашли доказательства того, что один из правительственных серверов Кыргызстана содержал негосударственный сайт «Самара», созданный для влияния на избирателей во время президентских выборов. Ниязов и как глава штаба Жээнбекова, и как его рукаппарата, назвал информацию о «Самаре» «чьей-то провокацией», а минувшие выборы «демократичными и прозрачными».

Но «правой рукой» Жээнбекова Ниязов так и не стал: вскоре он подал заявление об отставке по собственному желанию, потому что собирался заниматься политической работой в атамбаевской СДПК. Уход Ниязова произошел на фоне начавшегося противостояния Атамбаева и Жээнбекова. Атамбаев заявил, что Ниязов как зампред партии возглавит благотворительный фонд «Апрель», который будет помогать участникам Аксыйских событий и апрельской революции.

После раскола партии Ниязов принял сторону Атамбаева. Он открыто высказал свою позицию, поздравив бывших коллег по избирательному штабу с годовщиной президентства Жээнбекова. Он заявил, что часть общества, голосовавшего «за преемственность политического курса на стабильность и развитие», разочаровалась, и пообещал, что «история расставит все по своим местам».

Дело Ниязова

В августе 2019 года во время событий в Кой-Таше и ареста Атамбаева Ниязов находился рядом с ним. До начала политического кризиса в Кыргызстане его водворили в бишкекское СИЗО-1 в качестве обвиняемого по делу о штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Во время митингов и последующих беспорядков 6 октября его и других заключенных СИЗО ГКНБ освободили протестующие.

Он успел принять участие в митингах, но был задержан 10 октября. После этого его отпустили, а затем 11 октября снова задержали на 48 часов и заключили в СИЗО-1 по делу о массовых беспорядках на 2 месяца. Сегодня Бишкекский горсуд рассматривал для Ниязова меру пресечения и оставил его в СИЗО-1 до 10 декабря.



























