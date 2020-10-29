В мэрии Бишкека произошли очередные кадровые перестановки. Распоряжения о назначениях подписал и.о. мэра Балбак Тулобаев.

По информации пресс-службы мэрии, Нариман Тюлеев больше не первый вице-мэр столицы. Его место занял Алмаз Бакетаев, который ранее уже работал на этом посту.

Тюлеев на своей странице в Фейсбуке сообщил, что покидает мэрию добровольно и напишет официальное заявление об уходе 2 ноября, когда вернется в Бишкек. Он пояснил, что уже переговорил с Тулобаевым. И собирается идти на выборы в БГК и возможно, даже в парламент со своей партией «Ак-бата».

Кроме этого, в мэрии появился новый вице-мэр. Должность заняла Айжан Чыныбаева, кандидатка от партии «Бир Бол» на парламентских выборах 2020 года.

О Чыныбаевой также известно, что она занимается активной общественной деятельностью, окончила АУЦА по направлению «Управление бизнесом», была президентом клубов консулов Кыргызстана и руководила международным экологическим движением Let’s Do It в Кыргызстане.

Перестановки и увольнения

Вокруг мэрии Бишкека после ухода мэра Азиза Суракматова разгорелся не один скандал. За его кресло боролись несколько человек, в том числе экс-мэр Нариман Тюлеев, которого на время назначили первым-вице-мэром, и член партии «Мекенчил» Торохан Жунусбеков.

В итоге место и.о. мэра Бишкека занял Балбак Тулобаев, который ушел с должности руководителя аппарата мэрии столицы, чтобы стать полпредом Иссык-Кульской области и теперь вернулся обратно.

Однако после прихода Тулобаева митинги и скандалы не утихли: в первый день своего назначения он уволил вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева.

При этом после увольнения Мозгачева рассказала, что Тулобаев распространяет недостоверную информацию о том, что вице-мэры «ушли по собственному желанию и бросили город».

По её словам, их вынудили освободить свои должности, добавив, что отстранение Абдылдаева было «некорректным и некрасивым» решением со стороны Тулобаева и по этой причине она приняла решение написать заявление на увольнение.

Кроме этого, Мозгачева сообщила, что после того, как она дала интервью журналистам, ей начали поступать угрозы.

«У него есть опыт заказных дел, у него очень много знакомых в правоохранительных органах, следственных. Я знаю, на кого он заказывал дела, как заказывал, как потом людей мучали, когда ему нужны места. И сейчас он этим угрожает», — рассказала она.

Позже у здания мэрии собрались протестующие, которые требовали вернуть вице-мэров на свои места и дать им работать. Среди них была и советница мэра Гуля Алмамбетова, которая также выступала против увольнения вице-мэров.

Она рассказала, что обратилась к Тулобаеву с вопросами о том, почему были уволены вице-мэры, на что и.о. мэра не смог ответить. А затем и саму Алмамбетову сняли с должности советницы.