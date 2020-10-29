Фото: Нуркыз Кадырбек кызы



Памирские кыргызы, которых ранее расселили в Нарыне и Кара-Балте, 28 октября переехали в село Талды-Суу Алайского района Ошской области. Полпред области Жарасул Абдураимов вручил ключи от новых домов семи семьям.

В целом в селе Талды-Суу построено 11 домов — 8 из них предназначены для памирцев из Нарына. Остальные три дома получат переселенцы, которые ранее были привезены в село Сары-Могол Алайского района — они временно проживали в здании старой школы.

«Во всех домах есть условия, там есть система отопления, а дома построены в соответствии с экологическими требованиями. Каждый дом состоит из трёх больших комнат. Можно сказать, что это место теперь как маленький городок памирских родственников», — сказала пресс-секретарь полномочного представительства правительства в Ошской области Нуркыз Кадырбек кызы.

Фото: Нуркыз Кадырбек кызы





Абдилбаит Жээнбек уулу — один из этнических кыргызов, переехавших из Нарына подтвердил, что дома построены «с хорошими условиями». Однако в то же время они «расстроены» из-за местного холодного климата.

«Мы как-будто с Памира в Памир переехали, очень холодно. Там также холодно. Мы думали, что если поедем в Кыргызстан, то будем жить в тепле, мы устали от холода. Видимо нам судьбой предначертано жить в холодных местах, так и остались на холоде», — сказал он.

Также он добавил, что памирцы сейчас заняты обустраиванием на новом месте.

В мае этого года для постройки семи домов в селе Талды-Суу из бюджета было выделено 10 млн сомов. По проекту, дома должны были состоять из четырех комнат.

Фото: Нуркыз Кадырбек кызы





Этнические кыргызы в Афганистане

33 этнических кыргыза из Афганистана прибыли в Кыргызстан в конце 2017 года. Им было обещано образование и лечение, а после того, как одна из приезжих родила ребенка, ее семье подарили небольшой дом в Нарыне. Так ее семья стала единственными памирцами с собственным жильем — другие же жили сначала в общежитиях, после в кошарах и съемных квартирах.

Еще одной семье уже в 2019 году дом в Кара-Балте подарил трудовой мигрант, проживающий в России — он сделал это, увидев обращение одного из памирцев к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Большинство памирцев не дождались предоставления жилья — порядка 20 человек вернулись в Афганистан через полгода после приезда в Кыргызстан.

Памирские кыргызы — потомки кыргызов, которые переселились в 1575-1930 годах в Афганистан. Они живут в Малом и Большом памире в трудных условиях без доступа к образованию и надлежащей медицине.