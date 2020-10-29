Республиканский штаб сообщил, что на 29 октября скончался один пациент в Баткенской области с ранее выявленным COVID-19.
За все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 139 пациентов с коронавирусом.
По данным штаба за сутки выявили 522 новых случая заражения:
- Бишкек — 110;
- Ош — 33;
- Чуйская область — 58;
- Ошская область — 75;
- Таласская область — 26;
- Нарынская область — 7;
- Иссык-Кульская область — 37;
- Джалал-Абадская область — 86;
- Баткенская область — 90
За все время пандемии коронавирусом заразились 57 798 человек по всему Кыргызстану.
Из больниц и стационаров за сутки выписали 460 пациентов. За весь период с выздоровлением выписали 49 097 пациентов.
Среди медработников на 29 октября выявили 3 новых случая заражения. По одному случаю выявили в Бишкеке, Ошской и Баткенской областях.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 7 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 605 медиков, из которых всего выздоровели 3 309 медработников.