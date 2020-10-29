Республиканский штаб сообщил, что на 29 октября скончался один пациент в Баткенской области с ранее выявленным COVID-19.

За все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 139 пациентов с коронавирусом.

По данным штаба за сутки выявили 522 новых случая заражения:

Бишкек — 110;

Ош — 33;

Чуйская область — 58;

Ошская область — 75;

Таласская область — 26;

Нарынская область — 7;

Иссык-Кульская область — 37;

Джалал-Абадская область — 86;

Баткенская область — 90

За все время пандемии коронавирусом заразились 57 798 человек по всему Кыргызстану.

Из больниц и стационаров за сутки выписали 460 пациентов. За весь период с выздоровлением выписали 49 097 пациентов.

Среди медработников на 29 октября выявили 3 новых случая заражения. По одному случаю выявили в Бишкеке, Ошской и Баткенской областях.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 7 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 605 медиков, из которых всего выздоровели 3 309 медработников.