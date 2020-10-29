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48-летняя жительница Оша скончалась 27 октября. Неделю назад её вместе с беременной дочерью избил зять. Девушка скончалась, будучи на восьмом месяце беременности, а ее мать была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

После нападения на женщин мужчина покинул Ош, но был задержан 22 октября в Бишкеке. 32-летний мужчина заявил, что убил супругу из-за ревности.

«На обеих её руках до запястья ссадины: их сильно скручивали. Также на всем теле следы от побоев ногами. Кроме того, серьезная травма головы, которая и стала причиной смерти», — описывают истязания 29-летней беременной девушки в ГУВД Оша.

На мужчину завели дело по статье «Убийство». Если еще неделю назад он подозревался в убийстве беременной супруги и еще нерожденного ребенка, то теперь к преступлениям добавится и убийство матери его жены. Следственные мероприятия продолжаются.

Семейное насилие и безнаказанность

Ежегодно в Кыргызстане регистрируется всё больше случаев семейного насилия. При этом многие случаи насилия не подвергаются огласке. Чаще всего женщины предпочитают не обращаться в милицию и не пишут заявление на агрессора. Причин этому много.

В Кыргызстане добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие.

По статистике, большинство семейных агрессоров являются безработными. Это значит, что пострадавшие женщины могут попасть в ситуацию, когда им самим придется оплачивать штраф.

Количество зарегистрированных фактов семейного насилия ежегодно растет. При этом, в среднем за 10 лет, 96% виновных в насилии — мужчины, и в основном это мужья, избивающие своих жен.

В 4 случаях из 5 насилие совершается агрессорами в состоянии алкогольного опьянения, и большинство из них — безработные.

Виктимологическое исследование, проведенное в Бишкеке и новостройках в 2018 году, показало, что в новостройках только три из 172 женщин, пострадавших от насилия, обращались в милицию. В Бишкеке из 79 опрошенных женщин, которые пострадали от семейного насилия, ни одна не обратилась в милицию.

Более половины пострадавших от семейного насилия заявляют, что не стали обращаться в милицию, так как посчитали, что сами разберутся с агрессором. При этом, каждая четвертая женщина не хотела, чтобы кто-то узнал о семейном насилии.

Часть женщин останавливало от обращения понимание того, что милиция ничего не сделает, а также недоверие к правоохранителям.

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана – 83 процента – хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон: