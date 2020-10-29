В Бишкеке на территории комплекса «Дасмия» прошел курултай в поддержку конституционной реформы и инициатив и.о. президента Садыра Жапарова. Он собрал несколько сот человек со всех регионов страны. Мероприятие организовали Совет аксакалов Кыргызстана, движения «Улуу Курултай», «Элдик курултай» и ряд других патриотических организаций.

Сам Садыр Жапаров курултай не посетил, но на мероприятии находился его представитель Медет Бокоев.

Объединения не высказывали поддержки его идеям реформы Конституции и страны напрямую, но предлагают при общении с журналистами те же реформы. Под предлогом передачи власти народу предлагается сделать курултай главнее президента и парламента, сократить количество нардепов и убрать премьер-министра. Некоторые из находящихся на курултае вовсе выступали за централизацию власти в руках одного человека.

«Мы бы хотели, чтобы за все в стране отвечал один человек. Мы хотим избавиться от системы выборов, когда партийная мафия превратила выборы в криминальный бизнес. Главным в стране должен быть один руководитель, будь это президент или премьер-министр», — рассказал представитель Совета аксакалов Марат Иманкулов.

По словам Иманкулова, при этом нужно создать механизм со стороны государства, который бы гарантировал, что власть этот человек не узурпирует и не будет заниматься клановым правлением.

Конституционная реформа, правда, без пояснения, в каких именно направлениях, была заложена в программе партии «Мекенчил», которую когда-то создал Жапаров вместе со своим другом и соратником Камчыбеком Ташиевым. В интервью ряду СМИ и на заседании депутатов Жапаров уже после освобождения из тюрьмы заявил, что стране нужна реформа Конституции прежде, чем пройдут выборы в парламент.

«Мы слишком рано перешли к парламентской системе правления. Менталитет народа, его культура говорят, что для нас это еще рано», — говорил он в интервью международному телеканалу Al Jazeera в передаче «Разговор с…», вышедшей в эфир 19 октября.

Сейчас Садыр Жапаров находится на двух должностях: премьера и и.о. президента и фактически власть в Кыргызстане находится в одних руках, как того и желают собравшиеся на курултае. Но Жапаров готов отказаться от этих функций, чтобы баллотироваться на президентские выборы.

По Конституции, и.о. президента не имеет права идти на выборы, но, чтобы обойти запрет, Жапаров может временно сложить с себя полномочия по обеим должностям. Юристы считают, что легитимных оснований для отставки Жапарова, желающего стать из и.о президента полноценным президентом, нет.