ЦИК не смогла опротестовать решение Административного суда Бишкека об отмене даты повторных парламентских выборов, которые были назначены на 20 декабря. Верховный суд не стал рассматривать жалобу Центризбиркома.

«29 октября определением Верховного суда кассационная жалоба ЦИК на решение Административного суда возвращена заявителю, в связи с отсутствием доказательств уплаты государственной пошлины», — сообщают в пресс-службе Верховного суда.

Административный суд Бишкека отменил постановление комиссии от 21 октября о том, что повторные парламентские выборы должны пройти 20 декабря 2020 года. С иском в суд обратились «Коалиции за демократию и гражданское общество» и партии «Актив».



Перенос выборов в Кыргызстане

Повторные выборы в парламент — последствие политического кризиса. Он начался 5 октября, когда тысячи недовольных результатами выборов 4 октября кыргызстанцев вышли на митинги по всей стране. В ночь на 6 октября начались беспорядки, протестующие захватили Белый дом и освободили политзаключенных, среди которых был и осужденный за захват заложника на 10 лет экс-депутат Садыр Жапаров.

После освобождения сторонники Жапарова начали требовать для своего лидера кресла премьера или президента. И добились своего: сначала Жапарова легитимизировали как премьера. Для этого его кандидатуру дважды выдвигал ряд депутатов, но с нарушениями Конституции. В третий раз процедуру выполнили по закону. Но некоторые нардепы говорили об угрозах и запугивании.

Позже сторонники Садыра Жапарова добились и отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Они путем угроз настояли и на том, чтобы спикер Канатбек Исаев, который должен был исполнять полномочия президента до выборов нового президента, отдал их Жапарову.

ЦИК из-за политической обстановки отменила итоги выборов в парламент и назначила повторные на 20 декабря. Однако ряд депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва инициировали и одобрили законопроект, который предусматривает проведение конституционной реформы и перенос парламентских выборов на 4-6 месяцев.

И.о. президента Садыр Жапаров подписал этот закон, однако до сих пор неизвестно, когда они пройдут. Сперва власти планируют провести референдум, на котором граждане должны выбрать парламентскую или президентскую форму правления.

Жапаров оправдывает перенос выборов «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу.

Что говорят юристы и гражданское общество

Юристы считают, что перенос парламентских выборов нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Провести выборы 20 декабря требуют и представители 15 политических партий, которые создали новое политическое движение «Үмүт Кыймылы». Они обратились к властям республики с требованиями прекратить попытки узурпации власти и вернуться в правовое поле. Для этого нужно:

Провести повторные парламентские выборы 20 декабря;

Подписать закон «О выборах президента и депутатов», предусматривающий снижение избирательного залога до 3%, избирательного порога и отмены формы № 2;

Привлечь к ответственности МВД, прокуратуру и ГКНБ за бездействие при нарушениях на прошедших выборах;

Прекратить попытки давления на ЦИК и вмешательство в работу комиссии;

Провести самороспуск парламента, так как срок его полномочий истек;

Вернуть партиям избирательные залоги, так как итоги выборов отменены.



С тем, что референдум для выбора формы правления в Кыргызстане нужен, в «Үмүт Кыймылы» согласны. Но политики считают, что его можно провести после того, как кыргызстанцы в сроки, указанные Конституцией, выберут новый созыв депутатов и президента.