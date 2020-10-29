Фото с фейсбук страницы Эркежан Исаковы

Активистка Эркежан Исакова сообщила в фейсбуке, что неизвестные прислали ей из Бишкека отрубленную голову собаки.

Исакова подозревает, что такое послание может быть связано с ее активной гражданской позицией и открытых разговорах о фактах коррупции в регионе.

«Это угроза не только в мой адрес лично, но и, всему нашему обществу. Ведь никто не застрахован, что завтра кто-то другой получит такую посылку», — написала она.

Девушка уже написала заявление в правоохранительные органы.

«У меня нет врагов, я обычный человек. Видимо кому-то не понравились мои высказывания по поводу ситуации в стране», — говорится в сообщении Исаковой.

На информацию о посылке отреагировали в УВД Ленинского района Бишкека и сообщили, материалы по делу поступили в столицу из ОВД Нарына.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Жестокое обращение с животными» и начали досудебное производство.

29 октября собранный материал поступил из ОВД города Нарына в УВД Ленинского района Бишкека. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Жестокое обращение с животными» Кодекса о проступках. Проводятся следственные действия в рамках досудебного производства», — отметили в УВД Ленинского района.