Лидер «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров решил в третий раз участвовать в выборах президента как кандидат. На этот раз он выдвигается не от партии, а как самовыдвиженец.

«Я самовыдвиженец. Президент Кыргызстана должен представлять интересы всего народа, всех политических слоев, всех социальных слоев, а не какой-то определенной группы. Это поможет не быть зависимым от какой-то политической группы», — сказал он на пресс-конференции 30 октября и пообещал передать заявление в ЦИК.

На выборах также намерен участвовать Садыр Жапаров — ему для этого придется отказаться от статуса премьера и и.о. президента.

Адахан Мадумаров уже был кандидатом на пост президента дважды — в 2011 и 2017 году. На выборах президента в 2011 году Мадумаров занял второе место (14,8%), проиграв Алмазбеку Атамбаеву (62,5%).

В 2017 Мадумаров также был кандидатом в президенты, однако проиграл (6,5%) и Сооронбаю Жээнбекову (54,2%), и Омурбеку Бабанову (33,4%).