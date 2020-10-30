Правительство одобрило поправки в Закон КР «О республиканском бюджете КР на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы». Дефицит бюджета вырос на 8 млрд сомов и достиг уже 35, 6 млрд сомов. На это повлияли изменение доходной части бюджета и новые расходы во второй половине 2020 года.

По словам главы Минфина Кыялбека Мукашева, сейчас общие доходы республиканского бюджета на 2020 год ожидаются в сумме 137 млрд 131,4 млн сомов. Это на 1 млрд 784,6 млн сомов больше доходов первоначального уточненного бюджета на 2020 год, который утвердили в начале июня.

Общие расходы республиканского бюджета ожидаются в сумме 172 млрд 772,8 млн сомов с увеличением на 9 млрд 733,7 млн сомов, а дефицит бюджета ожидается в сумме 35 млрд 641,4 млн сомов — с увеличением на 7 млрд 949,1 млн сомов от прогноза в июне. Поправки в бюджет приняли единогласно, теперь законопроект рассмотрит парламент в особом порядке, как неотложный.

Пока все социальные обязательства государство выполняет без задержек: пособия, пенсии и зарплаты люди получают. Но правительство уже начало искать внутренние источники по исполнению бюджета.

Как пополнить бюджет

Вице-премьер-министр Артем Новиков обратился к фискальным органам, чтобы они изучили внутренние резервы и представили свои варианты пополнения бюджета.

«Социальные обязательства должны закрываться за счет внутренних источников, а внешние поступления необходимо направлять на развитие экономики», — считает он.

Свои инициативы выдвигал и и.о президента, премьер Садыр Жапаров. Он сначала 21 октября объявил экономическую амнистию. За тридцать дней коррупционерам, бывшим и нынешним чиновникам, руководителям ведомств, таможенникам, финансистам, а также предпринимателям, уклоняющимся от уплаты налогов, предлагалось добровольно вернуть незаконно нажитые средства в государственную казну.

Затем стало известно, что Жапаров инициирует поправки в Уголовный кодекс, которые должны за 2 месяца пополнить бюджет. Согласно им, если человек попал под подозрение по статьям «Незаконное предпринимательство», «Уклонение от налогов», «Контрабанда», «Коммерческий подкуп», «Коррупция» и решил сотрудничать со следствием – он уплачивает ущерб и выходит на свободу без суда.

Но у законопроекта есть риски: в частности, его смогут использовать для того, чтобы «кошмарить» предпринимателей и неугодных чиновников, делая их подозреваемыми в уголовных делах.