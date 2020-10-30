Фигурант дела по событиям в Кой-Таше Амантур Жамгырчиев сообщил на пресс-конференции 30 октября, что отказался от сделки со следствием, которую подписал ранее.

«Я решил отказаться от соглашения со следствием, так как появилась возможность в открытом и справедливом суде доказать свою невиновность», – сказал он.

Его адвокат Бактыбек Жумашев пояснил «Азаттыку», что причиной отказа от сделки стала смена власти в стране, из-за чего «появилась надежда на справедливое расследование дела».

«Садыр Жапаров сказал, что не должно быть политического преследования. Жамгырчиев надеется, что ситуация изменилась, и он отказался от сделки со следствием. Он обратился к и.о. президента, в Генпрокуратуру, парламент и Верховный суд, чтобы его не посадили после отказа от сотрудничества и дали возможность оправдаться в суде. После отказа от сотрудничества суд может изменить ему меру пресечения», – сказал Жумашев.

Амантур Жамгырчиев добавил, что предыдущий президент Сооронбай Жээнбеков, бывший глава ГКНБ Орозбек Опумбаев и бывший министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев незаконно и неправильно организовали спецоперацию, для того чтобы уничтожить своего политического оппонента Алмазбека Атамбаева и его сторонников.

По его словам, Жамгырчиев прибыл в Кой-Таш уже после операции по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, поэтому не имеет отношения к тем событиям.

Амантур Жамгырчиев – представитель движения «Айкол Ала-Тоо» и сторонник Атамбаева, работавший в «Народном штабе». После кой-ташских событий его обвинили по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников».

Он несколько месяцев пробыл в СИЗО-1 Бишкека и из-за психологического давления был вынужден пойти на сделку со следствием. После этого 17 декабря 2019 года Первомайский суд Бишкека отпустил его под домашний арест.

Дело по «захвату власти»

Соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Фарида Ниязова, экс-депутатов Равшана Джээнбекова и Мээрбека Мискенбаева, экс-сотрудника ГКНБ Каната Сагымбаева, депутаток Ирину Карамушкину, Асель Кодуранову, и саму Кундуз Жолдубаеву — задержали после штурма резиденции бывшего главы государства в селе Кой-Таш в августе 2019 года.

Во время штурма от огнестрельного ранения умер замначальника спецназа Усенбек Ниязбеков. 28 августа того же года президент Сооронбай Жээнбеков наградил его посмертно медалью «Эрдик» (Мужество).

Кроме этого, во время двухдневного конфликта силовиков и сторонников Атамбаева были ранены сотни людей.

Соратникам бывшего президента предъявили обвинения по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство».

Судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков продлил срок разбирательства по Кой-Ташским событиям до 11 ноября 2020 года. Также была продлена мера пресечения всем остальным фигурантам дела.

Ранее судья решил проводить судебный процесс в онлайн-режиме, адвокаты и прокуроры болели, а обвиняемых не привозили из СИЗО.

Дело Атамбаева

Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа 2019 года после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился, и он стал подозреваемым.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию.

Атамбаев несколько раз отказывался от участия в заседаниях суда. В октябре он также заявил, что не будет принимать участие в суде по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева, потому что «все происходящее незаконно».

Несмотря на это, его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.