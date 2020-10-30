В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) 30 октября сообщили, что компания «МИС» подозревается в уклонении от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. Эту компанию связывают с депутатом Акылбеком Жапаровым.

В финполе сообщили, что основными акционерами «МИС» являются 2 юридических лица – оффшорная компания E. C. L. и гражданка Ж. А. Б., которая является супругой одного из высокопоставленных чиновников страны.

При этом, некоторые СМИ сообщили, что речь идет о компании EURASIA CAPITAL LIMITED и Жапаровой Анаре Барыктабасовне – жене депутата Акылбека Жапарова. В 2017 году ГКНБ также сообщал, что супруга Жапарова владеет акциями «МИС».

*Согласно сайту минюста, Анара Жапарова руководитель компаний «АЙС МАКС», «Тридас», «ДАМАС-ФАРМ», «Дамас Ала-Тоо», «Алма Агро» и «Тридас Милк». В «Дамас Ала-Тоо» кроме Жапаровой есть еще один учредитель — «Глобалико Холдингс», указанный в торгово-промышленной палате как отель «Дамас». Руководителем «Глобалико Холдингс» указан Улан Абыкеев, также руководящий «Ala-Too impex», учредитель которой — компания EURASIA CAPITAL LIMITED.

В реестре минюста есть только одна компания с названием ОАО «МИС» — «Машиноиспытательная станция», расположенная в Канте. В документах указана руководителем Татьяна Симагина. Однако в открытых данных минюста нет информации об акционерах компании.

В ведомстве отметили, что компания владеет около 30 объектами недвижимого имущества производственного, коммерческого и сельскохозяйственного назначения по Ысык-Атинскому району.

При этом, она не делала обязательные платежи по страховым взносам и другие социальные выплаты, а за последние несколько лет предоставляла нулевые отчеты по налогам, несмотря на наличие крупного оборота. Из-за этого государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере – 90 млн сомов.

«“МИС” предоставляет в аренду помещения под университет, частную школу, магазины, аптеки, стоянки для грузовых авто, производственные цеха, очистительные цеха, склады и другие коммерческие объекты», – сообщили в финполе.

По данным ведомства, в 2009 году компания «с помощью отдельных высокопоставленных должностных лиц» получила бюджетную ссуду в размере 200 млн сомов из Госфонда развития экономики для реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до 2012 года.

Позже «МИС» дважды продлевало срок возврата — до 2025 года, с пролонгацией и списанием начисленных процентов и санкций.

Дело по незаконному выделению 200 млн сомов возбуждала Индира Джолдубаева в статусе генпрокурора.

Потерявшийся советник

22 октября Акылбек Жапаров стал новым советником премьера и и.о. президента Садыра Жапарова, но уже 27 октября был уволен с этой должности.

«Акылбека Жапарова я в течение трех дней ищу, не приходит на работу. С сегодняшнего дня он не будет моим советником», — сказал тогда и.о. президента.

Сам депутат позже прокомментировал свое увольнение с должности.

«К сожалению, на протяжении двух-трех дней я болел. Как только температура пришла в норму, вышел на работу. Так как я был советником на общественных началах, я продолжал быть депутатом. Надо было мне через аппарат или кого-то другого уведомить. Здесь я виноват», – отметил он.

Акылбек Жапаров — депутат от партии «Бир Бол», несколько раз назначался на пост министра финансов, занимал пост вице-премьер-министра.