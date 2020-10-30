Председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев 29 октября провел встречу с мигрантами в Москве. На нее пригласили лидеров диаспоры кыргызстанцев в России.

В своей речи Камчыбек Ташиев отметил, что в Москве находится с рабочим визитом и решил встретиться с соотечественниками. В пресс-службе ГКНБ не уточнили причину прибытия Ташиева в Москву, но отметили, что о его визите готовится официальное сообщение.

Ранее в социальных сетях мигранты сообщали, что это первый раз, когда глава ГКНБ решил поговорить с ними.

Ранее, 28 октября, мигранты в Москве сообщили, что в посольстве Кыргызстана в Мосвке творится беспорядок – люди толпятся у посольства часами, сотрудников посольства не хватает, чтобы принять всех.

Пользовательница фейсбука Гульзат Баялиева опубликовала пост, в котором призвала премьер-министра и и.о. президента Садыра Жапарова обратить внимание на ситуацию.

«Никто на это не обратит внимания. Все зациклились вокруг личностей, должностей, Конституции, Бишкека, бицепсов и матов. Тем не менее, жизнь течет у всех своя. У многих, особенно у тех, кто в миграции в России, жизнь нечеловеческая. Но можно же сделать получеловеческие условия хотя бы? Понятно, до человеческих еще далеко», – написала она.

По ее словам, она уже несколько дней наблюдает перед дверьми посольства Кыргызстана в Москве «миниатюрную вакханалию». В 06:30 в очереди уже 100-150 человек, которые пришли туда, как она отмечает, по разным бюрократическим делам – продлить, получить, обменять паспорт, получить вкладыш новорожденному и прочее.

«Они не все живут в Москве, километры преодолевают, чтобы добраться до Ордынки, бросают все дела и днями простаивают в очереди. Локти и ор не помогают. Очередь ни живая, ни бумажная не работает. Кыргызы взбешены, и до драки доходит. Женщины, у кого дома новорожденные остались, вымотаны и срываются. Кто с детьми, еще коллективно как-то сохраняют их жизнь, чтобы не вытоптать. Некоторые ищут поблизости дешевые койки, хостелы, чтобы с 05:00 уже встать у двери посольства, чтобы не зависеть от метро, которое открывается только в 05:30», – рассказывает пользовательница.

Она также поделилась историями других мигрантов, ожидающих в очереди у посольства.

«Сегодня стояла на скамейке вдоль прохода и ребенка новорожденного передавала вперед по головам. С детьми многие приходят. Не с кем оставить. Мать снизу через толпу проходит, работая локтями, ребенка сверху передают ей по цепочке, на вытянутых руках. Иначе затопчут», – рассказала одна из них.

Другие собравшиеся рассказали о том, что в Москву из Самары приехали отец с сыном, но не смогли попасть на прием и остались ночевать на улице. Кроме того, толпа у посольства привлекала внимание местной полиции – «пришли московские полицейские и через дорогу наблюдали».

Кыргыздар кор болгону - кор болгон. Москвадагы элчиликке көңүл бургулачы, премьер-президент!💺 🇰🇬🇰🇬📝📎 Посольство КР в... Опубликовано Gulzat Baialieva Среда, 28 октября 2020 г.

Увольнение посла

Перед уходом в отставку с поста президента Сооронбай Жээнбеков уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в России Аликбека Джекшенкулова.

В Указе Жээнбекова об увольнении Джекшенкулова сообщается, что причиной такого решения стала «утрата доверия».

Сам Джекшенкулов заявил, что не получал официального сообщения о своем увольнении и узнал об этом в социальных сетях.

«С удивлением узнал из социальных сетей о своем увольнении. Для меня это стало неожиданностью», — сказал дипломат в интервью российскому изданию «ТАСС».

Джекшенкулов также был послом в Греции и Черногории, а 14 октября был назначен послом в Армении. О том, кто займёт должность посла Кыргызстана в России пока не сообщается.

Российский политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что реальная причина увольнения может отличаться от той, которую указал Жээнбеков.

«Могу допустить, что место посла Кыргызстана в Москве приглянулось кому-либо из окружения нового временного лидера республики. Если так, то это прискорбно. Впрочем, мы скоро узнаем, насколько эта версия обоснована. Я же лично выражаю господину Джекшенкулову свое уважение за проделанную им работу», — заключил Дубнов.