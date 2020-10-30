Глава ассоциации легкой промышленности «Легпром» Сапарбек Асанов 29 октября на встрече по вопросам швейной отрасли сообщил, что из-за часть швейных предприятий в Кыргызстане вынуждена была закрыться и отпустить сотрудников.

По его словам, из-за пандемии и отсутствия продаж, работать могут только те предприятия, которые наладили работу по старым связям и по контрактам на один или два года.

«Предприятия из-за пандемии отпустили до 70% работников. Работы нет, продукция не продается», — рассказал Асанов журналистам.

Глава «Легпрома» добавил, что сектор швейной продукции 100% нацелен на экспорт, а из-за пандемии и закрытых границ пострадали швейники, которые работают через рынки «Дордой» и «Кара-Суу».

«Они пострадали, потому что никто не приезжает. Еще большой минус в том, что мы зависим от Китая в плане импорта сырья», — добавил он.

Кроме этого, глава Госкомитета промышленности Жыргалбек Сагынбаев на встрече рассказал, что по итогам 9 месяцев 2020 года объемы экспорта швейной продукции уменьшились на 37%. За 8 месяцев прошлого года экспорт составил 67,3 миллионов долларов, а за тот же период этого года экспорт уменьшился до 42,5 миллионов долларов.

По данным Сагынбаева, объем всей продукции легкой промышленности в 2020 году уменьшился на 21,6% по сравнению с прошлым годом. А объем по швейной продукции уменьшился на 20,5%.

В швейной отрасли Кыргызстана трудоустроены около 200 тысяч человек, которые получают ежедневную оплату труда. Однако из-за пандемии коронавируса в Кыргызстане, как и во многих странах мира, работа многих предприятий была приостановлена, в том числе и швейных фабрик.

Закрытые границы из-за пандемии повлияли не только на поставку швейной продукции в страны ЕАЭС, но и на получение сырья из Китая для производства.