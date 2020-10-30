Еще три кыргызстанца с COVID-19 скончались — двое в Баткенской области и один в Джалал-Абадской.

Также вирус подтвердили у 596 человек. Лидирует в статистике Бишкек — в нем COVID-19 подтвердили у 135 человек. Следом Баткенская область и 112 пациентов и Джалал-Абадская область с 91 заболевшим.

В Чуйской области 89 новых пациентов с COVID-19, в Ошской — 64, плюс 23 в Оше.

В Таласской области новых зараженных 39, в Иссык-Кульской немного меньше — 35. Меньше всего новых зараженных в Нарынской области — семь человек.

Есть среди новых зараженных и медики. COVID-19 подтвердили у семи человек — трех специалистов в Бишкеке, двух в Баткенской области и по одному в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.

Выписаны из больниц по выздоровлению за стуки 425 человек. 90 из них в Бишкеке, 86 в Баткенской области, 85 в Джалал-Абадской.

В Ошской области 59, а в Оше 27. В Чуйской области выписаны 39 человек, в Иссык-Кульской — 21, 14 выздоровели в Таласской области и еще четверо в Нарынской.

За более полугода пандемии в Кыргызстане вирус подтвердили у 58 394 человек, из которых скончались 1142. Были еще 400 человек с коронавирусом и сопутствующими болезнями, но минздрав убрал их из статистики.