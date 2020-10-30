Представитель партии «Мекенчил» и сторонник премьера и и.о. президента Садыра Жапарова Мелис Аспеков недоволен его кадровыми решениями. В частности, ему не нравятся советник Жапарова Арзыбек Бурханов и глава аэропорта «Манас» Бакыт Сыдыков.

Аспеков заявил, что поставит юрту на центральной площади Бишкека и объявит голодовку, если они не уйдут со своих должностей. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Арзыбек Бурханов, который тенью ходит за Садыром Жапаровым, покидая только когда тот спит — аферист, обманувший стольких людей, ходит свободно. Я удивился тому, что сам слышал, как Садыр байке называет его своим советником. Как это возможно? Вот такие неправильные вещи случаются», — пишет Аспеков.

По его словам, он поменял свое мнение о произошедших событиях 5 октября после того, как услышал, что Бакыт Сыдыков не собирается покидать кресло главы аэропорта «Манас».

«Мы совершили революцию, чтобы были изменения, люстрация. Но происходит не люстрация, а люстра. Из-за этой записи байке [Садыр Жапаров] поругает меня сегодня, может и побить, но я привык говорить правду», — признается активист.

Арзыбек Бурханов дважды был депутатом парламента от партии «Ак Жол», а в 2011 году возглавлял Баткенскую обладминистрацию. Жапаров и Бурханов связаны со скандалом, в ходе которого выяснилось, что они ходили к криминальному авторитету Камчы Кольбаеву «решать вопросы» по долгам Бурханова другому бизнесмену. При рассмотрении дела «Коли-кыргыза» в 2013 году Бурханов выступал в качестве потерпевшего, но отказался от всех претензий к Кольбаеву.

Сыдыков и аэропорт «Манас»

Сын советника бывшего кыргызского президента Курманбека Бакиева и экс-депутат от «Ата-Журт» возглавил аэропорт «Манас» 21 октября. До политического кризиса и последовавших за ним перестановок Бактыбек Сыдыков собирался прийти в седьмой созыв парламента в составе «Мекеним Кыргызстан».

На следующий день после его назначения более 50 сотрудников аэропорта вышли на митинг. Они заявили, что Сыдыков должен покинуть пост, потому что уже руководил аэропортом с 2007 по 2010 год, и зарекомендовал себя негативно. А Жапаров, который одобрил кандидатуру Сыдыкова после ее выдвижения Фондом госимущества при правительстве КР, должен слышать и мнения обычных людей при подборе кадров.

После этого и.о президента и премьер-министр вызвал Сыдыкова на ковер. Но решил его не увольнять в обмен на то, что глава аэропорта за десять дней обещал представить концепцию борьбы с коррупцией в аэропорту и решения проблем стратегического объекта.

Жапаров пообещал, что Сыдыкова ждет уголовная ответственность, если тот не справится со своей задачей и уйдет с должности. До конца 10-дневного срока осталось трое суток.