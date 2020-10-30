Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым 30 октября заявил, что Кыргызстан для Казахстана — это «надежный союзник и братское государство».

Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, на встрече Токаев также сказал, что между двумя странами есть много объединяющих факторов.

«Мы сопереживаем за будущее братского народа. Поэтому мы делали и будем делать все возможное, чтобы оказывать помощь Кыргызстану. Мы будем предпринимать все возможное, чтобы отношения между нашими государствами получили дальнейшее развитие», — сказал Токаев.

По словам Казакбаева, он посетил Казахстан, чтобы напомнить о «неизменности внешнеполитического курса», несмотря на политические изменения в Кыргызстане.

«Новое руководство страны настроено на дальнейшее укрепление и наращивание кыргызско-казахских отношений по всем направлениям», — заявил на встрече Казакбаев.

Днем ранее, 29 октября Казакбаев встречался с казахским премьером Аскаром Маминым и попросил Казахстан рассмотреть возможность оказания Кыргызстану финансовой помощи.

По информации МИД, Кыргызстану нужна финансовая помощь для поддержания бюджета страны и обеспечения продовольственной безопасности. Казахстан также попросили помочь с медикаментами и средствами защиты для минздрава.

На фоне пандемии коронавируса и политических потрясений в Кыргызстане образовался затяжной экономический кризис. Дефицит бюджета достиг рекордных 35,6 млрд сомов, а внешние кредиторы и доноры приостанавливают финансовые вливания в республику.

Кроме этого, за время визита в Казахстан Казакбаев успел встретиться с компанией «Казах Экспорт» о взаимной торговле — казахская сторона была недовольна погромами на «Каз Минералз Бозымчак», «Джеруй», «Джамгыр» и «Вертекс Голд Компани», произошедшими в октябре после протестов, приведших в Бишкеке к захвату Белого дома.

На фоне продолжающихся беспорядков в Бишкеке, ситуация в регионах страны была тоже не спокойная. Горнодобывающие компании сообщали погромах и попытках рейдерства на месторождениях, от которых зависит экономика страны.

В частности 6 октября неизвестные проникли на золоторудное месторождение Джеруй и начали вывозить оттуда имущество. В результате нападения неизвестные подожгли одно из зданий компании, ограбили склад и разбили окна машин. Ущерб из-за нападения на Джеруй составил 15 млн долларов. Милиция начала досудебное производство по факту беспорядков на предприятии.