И.о. президента Садыр Жапаров встретился с главой Кадровой службы Абдырахманом Маматалиевым и заявил, что стране нужно сократить количество министерств и ведомств до минимума. Об это сообщила пресс-служба правительства.

Маматалиев рассказал Жапарова, что в около 1 200 должностей в ведомства назначаются не проходя конкурс и это создает условия для коррупции.

Жапаров заявил, что за годы независимости, в стране на должности назначались люди по принципу родства и партийной квоты, а не по требованиям.

«Назначения проводились за закрытыми дверями, где на должность экономиста брали человека с гуманитарным образованием», — сказал он.

По мнению Жапарова, в ведомствах страны нужно провести кадровую реформу, а образование и опыт должны подходить по должности.

«Инженер не может быть врачом, а учитель финансистом. Каждый должен приносить пользу на своем месте. Мы должны сократить количество министерств и ведомств до минимума», — заявил и.о. президента.

Он добавил, что в правительстве уже создана комиссия, которая займется подготовкой привлечения профессионалов на госслужбу. И дал поручение Маматалиеву разработать проект по кадровой реформе, а также представить план оптимизации госуправления.

Сам Жапаров после вступления в должность и.о. президента и премьер-министра также сделал ряд назначений. В том числе, главой ГКНБ он назначил своего соратника Камчыбека Ташиева, с которым в 2010 году создал партию «Мекенчил».

Однопартийцы Ташиева и Жапарова встречаются на разных должностях вплоть до полпредов Нарынской и Джалал-Абадской областей.

Кроме этого, 30 октября Жапаров подписал указ и назначил главой информационной политики президента Нургазы Анаркулова — он также состоит в партии «Мекенчил».