Нургазы Анаркулов

Пресс-служба и.о. президента Садыра Жапарова сообщила, что Нургазы Анаркулов назначен заведующим отделом информационной политики аппарата президента.

Указ о назначении Анаркулова подписал Жапаров 30 октября. По данным Центризбиркома, Анаркулов однопартиец главы ГКНБ Камчыбека Ташиева — они оба из партии «Мекенчил».

Кроме этого, по информации ЦИК, Анаркулов с 2010 года работал главным редактором газеты «Майдан.kg» и шел в списке партии на парламентские выборы под номером 47.

Это не первое кадровое назначение, когда члены партии «Мекенчил» занимают различные должности. Жапаров назначил главой ГКНБ своего соратника Камчыбека Ташиева, с которым и создал «Мекенчил» в 2010 году.

Позже Жапаров подписал указы и заменил полпредов в шести областях страны, оставив на своей должности лишь полпреда Иссык-Кульской области Балбака Тулобаева, который ранее открыто высказался в поддержку Жапарова.

А в Джалал-Абадской и Нарынской областях полпредами назначили членов партии «Мекенчил».