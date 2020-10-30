Экс-президент Сооронбай Жээнбеков 30 октября впервые за две недели после своей отставки посетил публичное мероприятие. Он совершил жума-намаз [пятничную молитву] в мечети микрорайона «Джал». В последний раз он появлялся перед кыргызстанцами на заседании парламента 16 октября.

Информагентство 24.kg пишет, что рядом с ним в этот момент находились его советник Мурат Шайымкулов и сотрудники госохраны.

Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября «для спокойствия общества» на фоне угроз сторонников нынешнего и.о. президента Садыра Жапарова направиться в сторону госрезиденции. На следующий день он произнес прощальную речь перед депутатами на их заседании в той же резиденции. Это было его последним публичным мероприятием.

Переговоры о снятии полномочий президента Жээнбековым начались 10 октября. Тогда Жапаров сказал, что виделся с ним и тот пообещал уйти в скором времени. Однако соглашение затянулось на несколько дней. В итоге Жээнбеков добровольно ушел с поста главы государства, сохранив при этом статус экс-президента.

Спикер парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, и они перешли на премьера Жапарова. Однако он планирует снять их в начале декабря для участия в президентских выборах. Жапарова освободили его сторонники в ночь на 6 октября после захвата Белого дома. На следующий день Верховный суд отправил на доследование дело Жапарова, отменив приговоры предыдущих судов.