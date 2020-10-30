Депутат Дастан Бекешев в своей телеграм-канале рассказал, что сотрудникам Жогорку Кенеша не выплатили зарплату, в том числе и депутатам.

«Ладно депутатов оставили без зарплаты. Хотя бы сотрудникам аппарата Жогорку Кенеша и сотрудникам управлением делами можно было бы выплатить. К сожалению все остались без зарплаты, но надеюсь выплатят», — сказал Бекешев.

На фоне пандемии коронавируса и политических потрясений в Кыргызстане образовался затяжной экономический кризис.

Дефицит бюджета достиг рекордных 35,6 млрд сомов, а внешние кредиторы и доноры приостанавливают финансовые вливания в республику.

При этом властям страны нужно изыскать средства на борьбу с пандемией, ремонт разгромленного Белого дома, а также на выборы президента, конституционную реформу и выборы в парламент в 2021 году.