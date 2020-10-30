Экс-министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров опубликовал на своей странице в фейсбуке видео, в котором проясняет информацию о своем уходе с должности. Премьер-министр и и.о. президента Садыр Жапаров подписал указ об отставке Кочкорова 27 октября — за день до того, как его кабмин принес присягу. Пресс-служба президента тогда написала, что Кочкоров сам подал заявление об увольнении.

«О своем уходе с должности “по своему желанию и заявлению” я узнал так же, как и вы — из интернета. Но это не трагедия. Меня расстраивает и беспокоит нынешняя ситуация в Кыргызстане. К сожалению, сегодня Кыргызстан в большой опасности: будь это политика или экономика, или уровень жизни населения — Кыргызстан сегодня на краю пропасти», — сказал Кочкоров.

Далее он рассказал о том, какие проблемы стоят перед кыргызстанцами из-за «неправильной экономической политики» в течение последних 30 лет:

80% внутреннего рынка заняли зарубежные производители;

трудовая миграция почти миллиона кыргызстанцев из-за безработицы;

с каждым днем понижающийся все больше курс сома;

20% кыргызстанцев живут в бедности, а 80% зарабатывают меньше прожиточного минимума;

Кочкоров сказал, что ни бывший премьер-министр, ни новый не обратили внимание на программу по повышению пенсий и пособий, которую он подготовил еще в марте 2019 года. В конце своего обращения он попросил всех заинтересованных лиц объединиться вокруг этой программы.

Вместе с Кочкоровым 27 октября ушла в отставку вице-премьерка Аида Исмаилова, которая и должна была заменить его в министерстве труда. Однако на заседании 28 октября депутаты парламента раскритиковали ее работу во время вспышки коронавируса в июле 2020 года и не поддержали ее кандидатуру. Пока о назначении нового главы министерства не сообщали.

В августе Исмаилова и Кочкоров временно приостанавливали исполнение своих обязанностей для участия в парламентских выборах от партии «Биримдик», которую связывали с предыдущей властью. Кочкоров даже представлял политобъединение на теледебатах вместо ее лидера Марата Аманкулова.