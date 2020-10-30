О планах по ликвидации Республиканского центра наркологии со стороны Минздрава стало известно накануне. Сотрудники обратились с открытым письмом к и.о президента, премьеру Садыру Жапарову и вице-премьерке Эльвире Сурабалдиевой с просьбой обратить внимание на ситуацию.

По их словам, Минздрав принял решение соединить наркологию с Республиканским центром психиатрического здоровья. А здание наркологии отдать для нужд Республиканского центра дерматовенерологии (РЦДВ). Сегодня возмущенные сотрудники наркологической службы вышли на митинг к зданию Минздрава.

Что говорит коллектив

Как отмечают сотрудники Центра наркологии, в год через них проходит более пяти тысяч человек. Из 180 свободных коек постоянно заняты 94% и больше. В то время, как РЦДВ в год пролечивается порядка 600 человек, а 70 коек учреждения заполнены на 45-50%.

После начала пандемии число обращений в наркологию начало расти. Люди не справляются с посттравматическим синдромом и впадают в зависимости.

«Как показал опыт последних месяцев, число людей с постковидными осложнениями как тяжелые алкогольные запои, суицидальные попытки и другие, растет в стране с прогрессией, что требует дополнительных ресурсов и сил. На сегодняшний день при коечном фонде в 180 коек присутствуют в стационаре 185 пациентов», — говорится в обращении коллектива к властям.

Есть и другой аспект: помещение под наркологическую службу оснащалось особым образом много лет. И перенесение ее в другое место станет значительной нагрузкой на кыргызский бюджет, дефицит которого и без переноса службы составляет 35, 6 млрд сомов.

«Здание и аптечные помещения Центра наркологии входят в реестр субъектов законного оборота наркотических средств, вследствие чего они приведены в состояние, соответствующее требованиям контролирующих органов (видеонаблюдение, централизованный пункт охраны, противопожарное оборудование и т.д.) которые были установлены за счет международных грантовых средств. Повторное проведение указанного оборудования потребует значительных финансовых затрат, средств на которые нет ни у наркологии, ни у Минздрава КР», — заключают в наркологической службе.

Что говорит Минздрав

После начала митинга к протестующим медработникам долго никто не выходил. Но после того, как к ним подключились журналисты, митингующих впустили в ведомство.

С ними встретились замминистры Мадамин Каратаев и Нурболот Усенбаев. По словам Каратаева, глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев попросил до своего приезда из командировки не предпринимать никаких решений — то есть, пока наркология остается в своем здании. Также Каратаев ответственно заявил, что объединять наркологию и психиатрическую службу не будут.

Второй замминистра, Нурболот Усенбаев, наоборот, заявил ИА 24.kg, что наркология здание, скорей всего, освободит. Но на время: из-за коронавируса.

«Их здание [РЦДВ] находится на территории Республиканской клинической инфекционной больницы, которая является сегодня красной зоной. Нам нужно освободить там койки», — отметил он.