30 октября на пешеходном переходе одной из центральных улиц города Ош появился портрет президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатками обуви на его лице. Портреты с аналогичным посылом появились также в одной из местных мечетей.

В УВД города Ош сообщили «Клоопу», что данный факт расследуется, а по его окончанию будет дана юридическая оценка.

«Соответствующие органы начали расследовать это дело уже утром. Информация насчет этого у нас есть. Мы разыскиваем тех, кто разместил фотографии», — сообщили в пресс-службе милиции Оша.

16 октября в Париже, столице Франции, был жестоко убит школьный учитель Самюэл Пати за показ ученикам карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В убийстве учителя подозревается 18-летний выходец из Чеченской Республики Абдуллах Анзоров.

По словам Анзорова, он пошел на преступление после того, как учитель провел в школе урок о свободе слова для учеников в возрасте 12-13 лет и рассказал им о карикатурах пророка Мухаммеда. Перед этим учитель предложил выйти из класса всем ученикам, которые исповедуют ислам. Согласно заявлению Анзорова, ему не понравилась сама постановка вопроса о том, может ли Мухаммед быть объектом карикатур и он решил отомстить за пророка.

Макрон назвал погибшего преподавателя «тихим героем», а само нападение «исламистским терактом».

После этого в двух городах Франции — Ницце и Авиньоне — произошли ножевые нападения на мирных жителей. Сперва вооруженный ножом мужчина напал на прихожан базилики Нотр-Дам в Ницце, убив троих человек. Задержанный оказался 21-летним уроженцем Туниса Брахим Ауисауи.

В этот же день мужчина с ножом пытался напасть на полицейских, но был застрелен.

Также в Саудовской Аравии был задержан местный житель, напавший на охранника консульства Франции в Джидде. Охранник получил лёгкие ранения.