Антикоррупционная служба ГКНБ раскрыла коррупционную схему в Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Пресс-служба ведомства сообщила, что только по одному из ее эпизодов подозреваемые нанесли ущерб государству в 31 млн сомов.

По версии следствия, Госветинспекция через госзакупки выводила бюджетные средства, предназначенные для иммунизации крупного и мелкого рогатого скота. Поголовье скота в документах преувеличивалось, а вакцина, которую покупали по завышенным ценам для несуществующего скота, потом либо списывалась, либо использовалась с продлением срока годности.

«При этом ограничивалась возможность участия посторонних компаний, что обеспечивало доступ к государственным закупкам только подконтрольным и аффилированным поставщикам», — сообщили в Антикоррупционной службе.

Ведется досудебное производство, задержаны и водворены в ИВС ГКНБ директор Госинспекции, начальники одного управления, одного отдела и одна заведующая лабораторией.