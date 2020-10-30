Сотрудники «Северэлектро» 30 октября объявили забастовку и митинговали у здания Нацэнергохолдинга и Дома правительства в Бишкеке. Они требуют вернуть Доскула Бекмурзаева на пост гендиректора компании, иначе они не выйдут на работу. Совет директоров акционерного общества «Северэлектро» 27 октября освободил его от должности и избрал на его место Улана Астаркулова.

Сначала энергетики собрались у Нацэнергохолдинга по Ахунбаева. В прямом эфире Kaktus.media с митинга Наргиза Касымова, назвавшая себя акционеркой энергокомпании, сказала, что пришла разобраться, о каких нарушениях при назначении гендиректора говорят протестующие. Однако она не может получить протокол заседания совета директоров, так как «все его члены отправились на больничный».

«Позавчера передавали, что новый гендиректор сказал энергетикам подходить сюда, чтобы поговорить. Сегодня пришли к Энергохолдингу поговорить, но никто не выходит. Все руководство ушло на больничный и никто не выстраивает диалог, никто не объясняет, не дает фидбек», — сказала Касымова.

Один из митингующих энергетиков сказал, что даже если законным путем, «нового гендиректора просто посадили через крышу».

«Его просто посадили туда. А никто из гендиректоров до Доскула байке [Бекмурзаева] не смотрел за нами. Мы работаем каждый день: и в жару, и в холод. Наши жизнь и здоровье зависят от работы», — говорит мужчина.

Другой протестующий говорит, что Бекмурзаев всего за месяц работы решил проблемы с разрядом энергетиков и зарплатой, строил планы на будущее, а его заменили «без приказов, оснований и согласования с коллективом».

В итоге к энергетикам из Нацэнергохолдинга никто не вышел, и они пошли митинговать к Дому правительства. Как сообщает Kaktus.media, там протестующие попросили впустить десять их представителей для переговоров с премьер-министром и и.о. президента Садыром Жапаровым.

По данным журналистов, к ним вышел глава отдела промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства. Он сказал, что Нацэнергохолдинг и ФУГИ не согласовывали с отделом вопрос о назначении нового гендиректора.

Также чиновник предложил решить вопрос с помощью комиссии, в которую вошли представители РЭС, профсоюза энергетиков и ФУГИ. На момент выпуска этой статьи «Клооп» не получил ответа по официальной позиции руководства «Нацэнергохолдинга» и «Северэлектро» об объявленной забастовке и создании комиссии.