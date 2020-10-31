Арстан Алай, он же Арстанбек Абдылдаев, идет на выборы как самовыдвиженец. Он уже баллотировался в президенты дважды. В 2011 году он выдвигался от партии «Эл Учун», также участвовал в выборах президента в 2017 году.

В Центризбирком уже поступило его заявление. На 31 октября на высший государственный пост претендуют два кандидата — Адахан Мадумаров, лидер партии «Бутун Кыргызстан» и Арстан Алай. Кроме того в выборах намерен участвовать и и.о. президента Садыр Жапаров — но от него пока заявлений не поступило, он должен будет ради этого отказаться от функций и.о.

Арстан Алай известен в Кыргызстане благодаря неоднозначным высказываниям — на мемы он разошелся после слов о том, что «зима не будет» и «Путин — биоробот» еще много лет назад, а за последний год успел объявить себя божеством и рассказать, что именно он наслал коронавирус, который обойдет Кыргызстан стороной. Однако короновирус не обошел Кыргызстан.

По словам Алая, вселенная назначила его президентом Кыргызстана в 2020 году. Его сторонники в октябре 2019 года потребовали Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть Арстану Алаю».

После этого ГУВД начало проверку в отношении него. Высказывания Алая зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Возбуждение этнической, национальной и религиозной розни».

Однако экспертиза милиции не смогла доказать, что в высказываниях Алая о том, что он бог, есть элементы разжигания межрелигиозной вражды. В результате, не найдя состава преступления в его деяниях, 21 февраля 2020 года разбирательство было прекращено.

Вне «божественной» деятельности Алай-Абдылдаев был известен как предприниматель, занимающийся поставками ГСМ. По информации «Азаттыка», у него экономическое образование, он отслужил в армии, в 90-х возглавлял кыргызско-китайское предприятие, после основал компанию «Ауридин» и продавал ГСМ. Также руководил «Народной академией» и партией «Эл учун».