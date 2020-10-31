На западе Турции 30 октября прошло сильное землетрясение — особенно пострадал город Измир. Издание Hurriyet сообщает, что длилось оно порядка 15 секунд, но было таким сильным, что здания разрушились — есть погибшие, под завалами могут оставаться люди.

Издание Sözcü сообщает о случаях спасения людей из под завалов — иногда эти люди находились под обломками множество часов.

A 7.0 earthquake hit Greece and Turkey, collapsing buildings in Turkish city Izmir with people trapped inside.



The 2 countries have pledged to assist each other, despite tensions:

▪️ No deaths are reported

▪️ Sea surge flooded streets in Izmir, Greek island Samos pic.twitter.com/3ZeFmI6R0b — I Am Foundation (@IAmFoundation2) October 31, 2020

My heart hurts 😭💔 All my pakistani people prayers and thoughts go to the people of Izmir! PRAY FOR IZMIR! Stay Strong Turkey ❤️ #izmir #Greece #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/VowQItxwmz — Babar Shahzad (@BabarShahzad71) October 31, 2020

Incredible. A woman was taken out of rubble ALIVE after 17 hours since the quake in Izmir.



There are now 24 deaths, and 804 wounded #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/HBKQWWaLtJ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 31, 2020

Эпицентр землетрясения был в Эгейском море у побережья района Сеферхисар, а магнитуда его составила 6,9. Так как эпицентр находился в море, то кроме землетрясения на Измир обрушилось наводнение. На три часа 31 октября было известно о 24 погибших, в том числе об одном утонувшем. Более 800 человек пострадали.

Кроме Измира землетрясение ощутили в Айдыне, Мугле, Манисе, Денизли, Чанаккале, Балыкесире, Бурсе, Стамбуле, Ушаке, Кютахья, Бурсе, Ялове, Текирдаге и Эдирне. Вызванное землетрясением цунами может обрушиться на греческий остров Самос в Эгейском море. Самос тоже пострадал от землетрясения.

Huge earthquake rocks Izmir, Turkey 'triggering mini tsunami' pic.twitter.com/eCSKlTYFc2 — The Sun (@TheSun) October 31, 2020

UPDATE: 2 teenagers on Greek island Samos were killed after a 7.0 earthquake in the Aegean. They were found near a collapsed wall.



The death toll is now at least 8 across Turkey and Greece. pic.twitter.com/wVyyaPrRzu — AJ+ (@ajplus) October 30, 2020

Спасатели в Турции продолжают поиски погибших и пострадавших. В спасательно-поисковых работах принимают участие минобороны Турции. Есть ли среди пострадавших или погибших кыргызстанцы — пока неизвестно.