На западе Турции 30 октября прошло сильное землетрясение — особенно пострадал город Измир. Издание Hurriyet сообщает, что длилось оно порядка 15 секунд, но было таким сильным, что здания разрушились — есть погибшие, под завалами могут оставаться люди.
Издание Sözcü сообщает о случаях спасения людей из под завалов — иногда эти люди находились под обломками множество часов.
Эпицентр землетрясения был в Эгейском море у побережья района Сеферхисар, а магнитуда его составила 6,9. Так как эпицентр находился в море, то кроме землетрясения на Измир обрушилось наводнение. На три часа 31 октября было известно о 24 погибших, в том числе об одном утонувшем. Более 800 человек пострадали.
Кроме Измира землетрясение ощутили в Айдыне, Мугле, Манисе, Денизли, Чанаккале, Балыкесире, Бурсе, Стамбуле, Ушаке, Кютахья, Бурсе, Ялове, Текирдаге и Эдирне. Вызванное землетрясением цунами может обрушиться на греческий остров Самос в Эгейском море. Самос тоже пострадал от землетрясения.
Спасатели в Турции продолжают поиски погибших и пострадавших. В спасательно-поисковых работах принимают участие минобороны Турции. Есть ли среди пострадавших или погибших кыргызстанцы — пока неизвестно.