Оригинал материала опубликован в фейсбуке Данияра Аманалиева.

А давайте не будем путать борьбу с коррупцией и обезжиривание коррупционеров. Это почти противоположные вещи

Когда хотят бороться с коррупцией, упрощают людям жизнь, избавляют их от справок, лицензий, разрешений, необходимости физически встречаться с госчиновниками. Это очень быстро становится заметно по тому, как государство начинает относиться к людям — как будто бы они клиенты, а не подданные. И чиновников становится меньше. Тогда у людей исчезает повод давать взятку.

Борьба с коррупционерами только создает в два раза больше коррупционеров.

Пока новые голодные подходят к кормушке, предыдущих проворовавшихся уже вовсю доят такие же коррупционеры, как они сами. Потом проворовавшиеся чуть-чуть сидят в тюрьме и выходят, чтобы заменить наевшихся. Теперь тем уже пора перемещаться в лапы дояров. Такие правила игры заставляют новых чиновников надеяться, что они вовремя успеют сбежать, только для этого наворовать нужно побыстрее.

Борьба с коррупционерами — это просто перераспределение богатств между бывшими и новыми.

И нас будут продолжать так обманывать, пока мы сами не начнем разбираться в том, как по-настоящему нужно бороться с коррупцией

Садыр Жапаров 16 октября проговаривал в своем обращении к народу мысли, которые звучали очень похоже на реальную борьбу с коррупцией. Вы только послушайте:

«Моя цель – установить справедливость в стране, реальная борьба с коррупцией. Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов.

Я никто как другой лучше знаю и испытал на себе, что такое быть политическим узником. Знаю и сегодня, многие политики были осуждены по политическим мотивам. Но сегодня у них появилась возможность доказать свою невиновность в открытых процессах, без давления на судей и прокуроров. И это станет началом нового справедливого судопроизводства.

Безусловно, в случае замешательства кого-либо в коррупции, каким бы политическим лицом он не был, будет привлечен к уголовной ответственности. В этой борьбе нужна нам ваша помощь.

Отныне судебная реформа будет вестись не аппаратом президента, а под контролем общественности.

Прежде всего мы поставим точку в деле о выводе $700 млн из Кыргызстана, а основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказания перед нашей страной по всей строгости закона. Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам – и мы сможем представить результаты этой работы в ближайшее время.

Борьба с коррупцией – это не переполненные тюрьмы, – это не вседозволенность правоохранительных органов. Борьба с коррупцией – это понятные, простые и исполнимые ЗАКОНЫ, которые работают для всех одинаково».

И в этой же речи далее:

«Мы создадим специальный комитет по реформам, который изменит сам подход в управлении экономикой нашей страны.

Новое время требует также новых подходов в системе государственного управления. Современные технологии позволяют упразднить огромную армию чиновников и бюрократов.

Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время. Оптимизацию мы начинаем с аппарата президента и аппарата правительства».

Только кажется, он речь не написал, а лишь прочитал

И пошел на шоппинг, как настоящий джентльмен удачи.