Оригинал материала опубликован в фейсбуке Данияра Аманалиева.
А давайте не будем путать борьбу с коррупцией и обезжиривание коррупционеров. Это почти противоположные вещи
Когда хотят бороться с коррупцией, упрощают людям жизнь, избавляют их от справок, лицензий, разрешений, необходимости физически встречаться с госчиновниками. Это очень быстро становится заметно по тому, как государство начинает относиться к людям — как будто бы они клиенты, а не подданные. И чиновников становится меньше. Тогда у людей исчезает повод давать взятку.
Борьба с коррупционерами только создает в два раза больше коррупционеров.
Пока новые голодные подходят к кормушке, предыдущих проворовавшихся уже вовсю доят такие же коррупционеры, как они сами. Потом проворовавшиеся чуть-чуть сидят в тюрьме и выходят, чтобы заменить наевшихся. Теперь тем уже пора перемещаться в лапы дояров. Такие правила игры заставляют новых чиновников надеяться, что они вовремя успеют сбежать, только для этого наворовать нужно побыстрее.
Борьба с коррупционерами — это просто перераспределение богатств между бывшими и новыми.
И нас будут продолжать так обманывать, пока мы сами не начнем разбираться в том, как по-настоящему нужно бороться с коррупцией
Садыр Жапаров 16 октября проговаривал в своем обращении к народу мысли, которые звучали очень похоже на реальную борьбу с коррупцией. Вы только послушайте:
«Моя цель – установить справедливость в стране, реальная борьба с коррупцией. Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов.
Я никто как другой лучше знаю и испытал на себе, что такое быть политическим узником. Знаю и сегодня, многие политики были осуждены по политическим мотивам. Но сегодня у них появилась возможность доказать свою невиновность в открытых процессах, без давления на судей и прокуроров. И это станет началом нового справедливого судопроизводства.
Безусловно, в случае замешательства кого-либо в коррупции, каким бы политическим лицом он не был, будет привлечен к уголовной ответственности. В этой борьбе нужна нам ваша помощь.
Отныне судебная реформа будет вестись не аппаратом президента, а под контролем общественности.
Прежде всего мы поставим точку в деле о выводе $700 млн из Кыргызстана, а основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказания перед нашей страной по всей строгости закона. Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам – и мы сможем представить результаты этой работы в ближайшее время.
Борьба с коррупцией – это не переполненные тюрьмы, – это не вседозволенность правоохранительных органов. Борьба с коррупцией – это понятные, простые и исполнимые ЗАКОНЫ, которые работают для всех одинаково».
И в этой же речи далее:
«Мы создадим специальный комитет по реформам, который изменит сам подход в управлении экономикой нашей страны.
Новое время требует также новых подходов в системе государственного управления. Современные технологии позволяют упразднить огромную армию чиновников и бюрократов.
Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время. Оптимизацию мы начинаем с аппарата президента и аппарата правительства».
Только кажется, он речь не написал, а лишь прочитал
И пошел на шоппинг, как настоящий джентльмен удачи.