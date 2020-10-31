Уже четыре человека подали документы в ЦИК для участия в выборах президента. Первыми были лидер «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров и провозгласивший себя божеством Арстан Алай. Теперь ЦИК сообщил о еще двух кандидатах.

Документы подали экономист Кубан Чороев и Назар Нышанов. Оба уже участвовали в выборах 2017 года.

Тогда часть подписей за Чороева признали недействительными и он не прошел регистрацию кандидатов в президенты.

Чороеву 39 лет, он известен как председатель правления общественного фонда «Возрождение историко-культурного наследия и духовности» и дает СМИ комментарии в качестве экономического эксперта.

Назар Нышанов известен как президент ОО «Лига-Антикризис», ему 59 лет. Известен как критик работы временного правительства, в 2017 году требовал люстрации, а в 2007 имел проблемы с законом.