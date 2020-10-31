За минувшие сутки скончались три пациента с COVID-19 — все трое в Баткенской области.

Также вирус подтвердили у 484 человек. Больше всего новых зараженных в Бишкеке — 123. В Джалал-Абадской области 110, в Ошской и Оше — 43 и 32 соответственно.

В Баткенской области 66 новых зараженных, а в Чуйской 50.

В Иссык-Кульской области 37 заболевших, в Таласской 18, меньше всего в Нарынской — там среди поступивших за медпомощью всего пять человек.

Минздрав сообщил, что за сутки из больниц выписан 461 пациент. Больше всего выписанных в Джалал-Абадской области — 90, в Бишкеке 84, в Баткенской области 76.

В Ошской области выписали из больниц 69 человек, а в Оше 45. В Чуйской области из больниц отпустили 48 человек.

29 пациентов выписаны в Иссык-Кульской области, 12 в Таласской и восемь в Нарынской.

Всего по стране за период пандемии 58 878 случае заражения. Всего в статистике минздрава зафиксированы 1 145 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Однако ранее из статистики были убраны более 400 случаев смертей пациентов с коронавирусом, у которых были сопутствующие болезни.