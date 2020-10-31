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Бубуайым Джээнбаева скончалась 18 июля в больнице Чолпон-Аты. 30 октября на стенах поликлиники в Чолпон-Ате, руководительницей которой она была, появилась мемориальная доска в память о ней.

Джээнбаевой скончалась на 62 году жизни. Во время пандемии она потеряла трех близких ей людей — двух сестер и брата.

Свою карьеру она начала в 1983 году, когда стала врачом в педиатрическом отделении Иссык-Кульской центральной больницы

С 1984 по 1986 она заведовала отделением инфекционных заболеваний районной больницы. С 1986 по 2001 год была заместителем главного врача по охране здоровья матери и ребенка. А с 2001 года возглавляла районный центра семейной медицины.

За более полугода пандемии коронавируса кыргызский минздрав подтвердил смерти более 80 медработников. Тысячи медработников заразились, пока спасали пациентов от вируса. В октябре 2020 года снова возросло число заражений кыргызстанцев, в том числе медиков. Чтобы обезопасить медработников и обеспечить их средствами защиты, кыргызский МИД запросил помощи у Казахстана.