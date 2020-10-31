Пресс-служба правительства сообщила, что первый вице-премьер-министр Артем Новиков принял участие в работе коллегии Государственной налоговой службы по итогам девяти месяцев 2020 года.

В сообщении говорится, что Новиков положительно оценил работу налоговой службы, при этом указав на ряд недоработок и обозначил приоритеты в работе налоговой службы на ближайшее время.

Первый вице-премьер заявил, что налоговая служба должна отойти от образа «карательного органа» и превратиться в орган, оказывающий услуги для населения и бизнеса.

Артем Новиков добавил, что правительство предложит решения по сокращению налоговых проверок, а также создаст третейский суд по налоговым спорам.

Также он подчеркнул необходимость выявления имеющихся резервов и сокращения коррупционных рисков и поручил в двухнедельный срок внести соответствующий план действий.

Новиков заявил, что покрытие всех текущих расходов государства должно осуществляется только за счет налоговых доходов. Тогда как внешняя помощь должна быть направлена на развитие экономики страны.

«Данная задача, в первую очередь, ложится на налоговую службу. Очевидно, что старые подходы и методы администрирования налогов не только малоэффективны, но и вредны для развития предпринимательской среды», — отметил первый вице-премьер-министр.

Также он отметил, что реформы в налоговой службе будут проходить путем цифровизации в рамках проекта «Смарт Салым». Потом он посетил налоговые органы Первомайского и Свердловского районов, где ознакомился с работой модернизированной системы «Единых окон» в рамках этого проекта.

Система «Единых окон» призвана упростить взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов.

В заключении, Артем Новиков подчеркнул необходимость внедрения данной системы на территории всей республики и поручил ускорить работу по запуску единого многофункционального центра обслуживания налогоплательщиков уже до конца 2020 года.

Ранее 27 октября 2020 года финпол выявил коррупционную схему в особо крупном размере с участием должностных лиц соцфонда и налоговой. На что в пресс-службе ГНС ответили, что считают заявление финансовой полиции безосновательным.

Артем Новиков стал первым-вице-премьер-министром с приходом к власти Садыра Жапарова. Ранее в правительстве Сапара Исакова он возглавлял Минэконом. С начала 2020 года Новиков стал советником премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева и проработал в этом кресле до его отставки.