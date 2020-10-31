Возле здания ГКНБ в Бишкеке прошел митинг сторонников экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Около 50 человек требовали его освобождения.

Позже к ним хотели присоединиться Арстан Алай и его сторонники, но «асановцы» попросили их митинговать отдельно.

Сторонники бывшего замминистра внутренних дел намерены написать обращение на имя и.о. президента Садыра Жапарова.

Курсан Асанов был задержан сотрудниками ГКНБ после митинга 9 октября на площади Ала-Тоо — в тот день сторонники Садыра Жапарова столкнулись с участниками митинга против ОПГ во власти.

По обвинению в организации массовых беспорядков кроме Асанова также были задержаны бывший президент Алмазбек Атамбаев и два его бывших телохранителя, а также бывший руководитель администрации президента Фарид Ниязов и молодой политик из партии «СДК» Темирлан Султанбеков. Султанбекова позже отпустили под домашний арест.

После захвата Белого дома митингующими против итогов парламентских выборов 6 октября Курсан Асанов объявил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел. И даже успел провести несколько встреч с подчиненными.

Курсан Асанов был уволен бывшим премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым с поста замминистра внутренних дел по представлению главы МВД Кашкара Джунушалиева 13 августа 2019 года.

Асанова уволили, расценив его действия во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева как «предательство интересов кыргызской милиции».

Сам Асанов заявил, что не ставил личные интересы выше государственных и выполнял свой долг. Он сумел убедить Атамбаева сдаться после того, как сторонники бывшего президента захватили спецназовцев, пришедших штурмовать резиденцию. Один из спецназовцев замкомандира ССН «Альфа» Усенбек Ниязбеков скончался после полученных огнестрельных ранений.